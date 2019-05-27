Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Владимир Зеленский 27 мая совершил рабочую поездку в Луганскую область, где посетил позиции украинской армии. Зеленский впервые в качестве президента Украины побывал на подконтрольной Киеву части Донбасса. При этом глава государства находился примерно в 400 метрах от ближайшей позиции неприятеля – военных самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), отмечает пресс-служба президента.
Зеленский посетил позиции украинских войск в поселке Станица Луганская и городе Счастье. Глава государства пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений. «В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – через 400 метров», – отметили в пресс-службе.
Зеленский также отметил необходимость улучшения обеспечения украинских солдат. «Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», – подчеркнул глава государства. Кроме того, Зеленский выслушал доклад командующего операции Объединенных сил (так в Киеве называют противостояние с силами самопровозглашенных ЛНР и ДНР) генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС.
Ранее в мае Зеленский заявил, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. «Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, но и самое главное – людей. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши. Они украинцы», – подчеркнул президент.
Кроме того, в ходе своей инаугурационной речи в Верховной раде 20 мая политик сказал, что считает своей главной задачей сейчас прекращение огня в Донбассе. «Могу заверить: чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, утрачивать свою популярность, свои рейтинги. И если будет надо – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории, никогда», – говорил Зеленский.
Конфликт на территории Донецкой и Луганской областей Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между украинской армией и формированиями повстанцев ДНР и ЛНР. Украина, США и ряд других государств обвиняют Россию во вмешательстве в это противостояние: в частности, в использовании регулярных войск в боях на стороне повстанцев, поставках оружия и финансовой поддержке. Москва последовательно отвергает все эти обвинения.