Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Зеленский также отметил необходимость улучшения обеспечения украинских солдат. «Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», – подчеркнул глава государства. Кроме того, Зеленский выслушал доклад командующего операции Объединенных сил (так в Киеве называют противостояние с силами самопровозглашенных ЛНР и ДНР) генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС.





Ранее в мае Зеленский заявил, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. «Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, но и самое главное – людей. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши. Они украинцы», – подчеркнул президент.





Кроме того, в ходе своей инаугурационной речи в Верховной раде 20 мая политик сказал, что считает своей главной задачей сейчас прекращение огня в Донбассе. «Могу заверить: чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, утрачивать свою популярность, свои рейтинги. И если будет надо – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории, никогда», – говорил Зеленский.





Конфликт на территории Донецкой и Луганской областей Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между украинской армией и формированиями повстанцев ДНР и ЛНР. Украина, США и ряд других государств обвиняют Россию во вмешательстве в это противостояние: в частности, в использовании регулярных войск в боях на стороне повстанцев, поставках оружия и финансовой поддержке. Москва последовательно отвергает все эти обвинения.