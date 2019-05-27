В ФСБ заявили об угрозе новых диверсий и провокаций в Крыму со стороны Украины

Руководитель Погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов рассказал в интервью «Российской газете» об усилении напряженности на российско-украинской границе по вине Киева. Он также предупредил, что в Крыму сохраняется угроза совершения спецслужбами Украины терактов. Кроме того, Киев может пойти на новые провокации, в частности, организовать повторный проход своих кораблей через Керченский пролив, не исключил глава Погранслужбы.





«Нынешнее украинское руководство избрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере. Он сопровождается ограничением пропуска через границу российских граждан, наращиванием войскового и инженерно-технического прикрытия государственной границы, провоцированием конфликтных ситуаций на отдельных ее участках. Все эти действия ведут к усилению напряженности на российско-украинской границе», – заявил генерал армии.





Глава Погранслужбы добавил, что наиболее сложная обстановка сложилась на крымском направлении, включая акватории Черного и Азовского морей, после провокационных действий со стороны Киева, когда группа катеров ВМС Украины осенью 2018 года попыталась без разрешения российской стороны пройти через Керченский пролив. «Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются. Новое руководство не дезавуировало предыдущее заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову. Кроме того, Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ», – сказал Кулишов.





Руководитель Погранслужбы не исключил новых диверсий в Крыму. «Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», – предупредил он.





Кулишов заявил, что ФСБ отслеживает обстановку на границе с Украиной и готова к различным сценариям ее развития. В то же время Россия настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими партнерами, добавил он. Генерал выразил надежду, что в 2019 году двум странам удастся избежать конфликтных ситуаций на границе, подобных тем, что имели место в 2018-м.





Он также заверил, что Погранслужба готова к возможному негативному развитию событий на российско-украинской границе. По его словам, по периметру Крымского полуострова развернуты пограничные отделения и радиотехнические посты, которые выполняют оперативно-служебные задачи во взаимодействии с кораблями и катерами береговой охраны, а также подразделениями Черноморского флота.





Крымский участок границы оборудован камерами видеонаблюдения, тепловизионными приборами, сейсмическими датчиками и другими техническими средствами, интегрированными в единую систему, добавил Кулишов. Пограничные подразделения оснащены транспортом повышенной проходимости, включая бронеавтомобили, плавающие гусеничные вездеходы, квадроциклы и скоростные катера на воздушной подушке, отметил генерал.





25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. По версии Москвы, украинские корабли вошли в территориальные воды России без предупреждения. Украинская сторона заявила, что уведомила пограничников РФ о маневрах. Моряков арестовали и отправили в СИЗО в Москву. В апреле суд продлил арест задержанным украинцам до 24 июля.





В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Москву вернуть задержанных украинских моряков на Родину. Представители РФ на заседании не прибыли, поскольку Россия считает, что у инстанции нет полномочий рассматривать данный иск Киева.







