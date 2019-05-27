Списанный в 1958 году эсминец «Гремящий» загорелся под Мурманском – видео

«Пожар произошел на остове эсминца «Гремящий», горит мазут в трюмах», – сказали в ведомстве. Собеседник агентства добавил, что к тушению привлечены пожарные МЧС и военизированная пожарная часть. В центре утилизации списанных военных кораблей комментировать инцидент не стали.





Позднее РИА Новости сообщило, что пожар на списанном эсминце в Североморске локализовали. Площадь горения составляла около 20 квадратных метров. Утилизацией корабля занималась одна из коммерческих структур, название которой не уточняется.





Согласно информации из открытых источников, эсминец «Гремящий» был построен в Ленинграде, спущен на воду в 1937 году, в 1939 году введен в эксплуатацию и принят в состав Северного флота. В годы Великой Отечественной войны он эскортировал арктические конвои. В 1957 году «Гремящий» вошел в бригаду кораблей для обеспечения ядерных испытаний на Новой Земле. Через год корабль был списан.