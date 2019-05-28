Рогозин: Россия не должна участвовать в лунной гонке по модели холодной войны

Россия не должна участвовать в новой лунной гонке с США как во время холодной войны, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, сегодня очередная попытка освоения Луны — это не соревнование стран, а проявление внутриполитической борьбы в Вашингтоне. Глава госкорпорации считает, что российская лунная программа должна быть дешевле и рациональней.





«Мне кажется, нам нет смысла участвовать в лунной гонке по той модели, что была в период холодной войны. Да и сейчас новая лунная гонка — это, скорее, не соревнования держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии», — сказал он в интервью РИА Новости.





Глава «Роскосмоса» также отметил, что для России освоение Луны — это не просто миссия престижа, а долговременный проект. «Поэтому лучше делать дольше, но дешевле и рациональней с точки зрения компоновки разных элементов [лунной] программы», — добавил Рогозин.





В ноябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация рассчитывает произвести высадку российских космонавтов на Луне в начале 2030-х годов, а после 2035-го на спутнике Земли должна быть проведена высадка 14-дневной миссии. Рогозин также рассказывал, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения с помощью роботов.





В январе 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев, открывая совещание о финансово-экономическом состоянии «Роскосмоса» и его подведомственных организаций, раскритиковал работу госкорпорации. Медведев посоветовал «Роскосмосу» перестать болтать о полетах на Луну в 2030 году и начать работать. Он также призвал госкорпорацию заканчивать с прожектерством и активно заняться увеличением доли России на международном рынке в космической отрасли.