Киев заявил о планах добиться международного статуса для Керченского пролива

МИД Украины намерен добиться определения статуса Керченского пролива как международного. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. По ее словам, это позволит снять многие вопросы и правовую неопределенность, включая противодействие «спекуляциям» Москвы.





«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности, в том числе и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью «Радио НВ».





Вместе с тем Зеркаль отметила, что разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенное в 2003 году, Киев не намерен. По ее словам, это базовый документ, обеспечивающий свободу судоходства в этом регионе. В ходе последнего слушания Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП) по инциденту в Керченском проливе его председатель ссылался на этот договор. «Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к Международной морской конвенции», — подчеркнула она.





Понятие «проливы, используемые для международного судоходства» закреплено в Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Положения документа предусматривают, что на проливы, соединяющие части открытого моря или исключительной экономической зоны и частично или полностью перекрываемые территориальным морем прибрежных государств, распространяется право транзитного прохода, которым пользуются все суда, включая военные корабли, и летательные аппараты. При этом страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих его для транзита, не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.





В конце ноября 2018 года Пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. Моряки были арестованы и сейчас находятся в России. На заседании Международного морского трибунала в Гамбурге Украина требует от России освободить всех моряков: власти Украины считают их военнопленными. Занимавший на тот момент должность президента страны Петр Порошенко заявил тогда об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ и предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 дней.