Китай прекратил закупки иранской нефти из-за санкций США

Китай отказался от закупок иранской нефти после вступления в силу санкций США против Тегерана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Ирана. По данным собеседников издания, в Пекине опасаются попадания под американские санкции за ведение нефтяного бизнеса с иранскими компаниями. Вместе с тем, иранские бизнесмены не теряют надежды на возобновление поставок нефти китайским мини-нефтеперерабатывающим заводам.





«У Китая достаточно проблем с США. Он не хочет давать им очередной повод», — рассказал Wall Street Journal источник в иранской сфере нефтяной промышленности, пожелавший остаться неназванным.





Вашингтон, ранее прекративший участие в соглашении по иранской ядерной программе, возобновил санкции против Ирана, целью которых является доведение экспорта нефти Тегераном до «нулевой отметки». Американские власти предупредили, что санкции будут распространяться и на третьи страны, которые продолжат вести нефтяной бизнес с Тегераном. В то же время США ввели временные исключения для семи стран, включая Китай, Индию, Турцию, Южную Корею и Японию, которые продолжали закупать нефть в Иране до апреля 2019 года. После того как в конце апреля американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что срок действия исключений истекает 2 мая, с того времени закупки указанными странами были прекращены.





«Они действительно соблюдают санкции», — заявил изданию член экономической комиссии парламента Ирана Рахим Заре.





Иранские предприниматели также отмечают, что китайские компании прекратили покупать нефть из Ирана. В Тегеране надеялись, что мини-нефтеперерабатывающие заводы Китая, которыми владеют небольшие частные компании, смогут заменить крупные государственные нефтяные корпорации, отмечает издание. При этом бизнесмены еще не потеряли надежду на возобновление продаж в Китай. Один частный иранский трейдер заявил газете, что ведет переговоры о продаже до двух миллионов баррелей китайскому мини-НПЗ. При этом он подчеркнул, что для заключения сделки требуется одобрение правительств Китая и Ирана, которое ему пока получить не удалось.





В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Представители Великобритании, Германии и Франции заявили, что не одобряют новые санкции, введенные США против Ирана. Подвергли критике введение односторонних санкций против Тегерана и в Китае. МИД КНР в частности заявлял, что сотрудничество с Ираном в энергетической сфере осуществляется на законной основе в соответствии с международными законами.