Власти Германии опубликовали показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой

Федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) Германии опубликовало предварительный отчет о ходе расследования крушения частного самолета Epic LT, на борту которого находились совладелица S7 Наталия Филева и ее отец Валерий Карачаев. В документе собраны переговоры пилота с авиадиспетчером, показания двух свидетелей, находившихся в момент аварии возле диспетчерской вышки и наблюдавших последние маневры самолета, а также технические данные воздушного судна и схема его следования.





Из отчета BFU (.pdf) следует, что контроль захода на посадку самолета Epic LT осуществляли трое сотрудников службы частного аэропорта Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне. Находясь в диспетчерской на вышке, они увидели самолет, направлявшийся к взлетно-посадочной полосе по диагонали, и дали указание пилоту сделать левосторонний разворот. По данным бюро, последними словами пилота, адресованными авиадиспетчеру, были: «… Могу я… выйти на траекторию?»





Два свидетеля, которые находились рядом с диспетчерской вышкой, указали, что видели, как самолет начал совершать левосторонний разворот. По их словам, во время выполнения этого маневра угол крена воздушного судна составлял 30-45 градусов. Свидетели заявили, что в этот момент они «обеспокоились» курсом Epic LT. На половине разворота самолет сделал «нырок» носом и ушел в вертикальное падение, а затем столкнулся с землей.





В BFU ранее указали, что полное расследование крушения самолета Epic LT с Филевой на борту займет около года, пообещав опубликовать предварительный отчет через восемь недель.





Частный самолет, принадлежавший основателю и совладельцу компании S7 Владиславу Филеву, разбился 31 марта близ города Эрцхаузен в земле Гессен. По словам представителя немецкой службы безопасности полетов, за несколько минут до захода на посадку в частный аэропорт Эгельсбах пилот отключился от системы радиолокационного управления и вышел на связь с диспетчером. Сотрудник наземной службы подчеркнул, что летчик не сообщал о неполадках на борту. Сразу после катастрофы очевидцы рассказали СМИ, что самолет не смог долететь до взлетно-посадочной полосы аэропорта, рухнул на расположенное в нескольких километрах поле и загорелся.





Наталия Филева являлась совладелицей одной из крупнейших авиакомпаний России — S7 — и женой ее основателя Владислава Филева. Женщина занимала четвертое место в списке самых состоятельных россиянок по версии Forbes с состоянием, которое оценивалось в 600 миллионов долларов.