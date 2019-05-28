Вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования

28 мая вступают в силу новые Правила обязательного медицинского страхования, согласно которым будет усилено профилактическое направление в работе поликлиник. В ближайшие два года пройдет диспансеризация, по итогам которой для каждого россиянина определят группу здоровья. Если у человека выявится хроническое заболевание, медработники и страховые представители будут регулярно напоминать больному, что пора пройти обследование и побывать на приеме у врача, даже если нет жалоб на самочувствие.





Диспансеризация и профосмотр выявят базовый уровень здоровья россиян, а также помогут понять, какие заболевания распространены в разных регионах. Согласно новым правилам, если у человека выявят хроническое заболевание, его поставят на диспансерное наблюдение — обследования будут проходить раз-два в год, а в некоторых случаях — чаще. Сотрудники медучреждений и страховые представители компании, выдавшей полис ОМС, будут звонить или писать и приглашать в поликлинику больного.





Также новые правила обязуют страховых представителей работать с обращениями и жалобами пациентов, помогать им в спорных случаях, например, если в поликлинике предлагают консультацию за деньги или если долго не подходит очередь на плановую госпитализацию. Кроме того, если у россиянина возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, представители страховых компаний могут назначить экспертизу медпомощи. Также страховщики могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста — это право больного на второе мнение.





16 мая Минтруд предложил предоставить россиянам старше 40 лет дополнительный день оплачиваемого отпуска для ежегодного прохождения диспансеризации. Сейчас такой выходной дается раз в три года. Обновленный порядок профилактических медосмотров и диспансеризации вступил в силу 6 мая, по нему россиянам старше 40 лет рекомендуется проходить диспансеризацию каждый год.





Премьер-министр России Дмитрий Медведев 17 апреля заявил, что в ближайшее время поручит провести в течение двух лет всероссийскую диспансеризацию. Кроме того, он анонсировал введение для россиян новых программ скрининга для выявления онкологических заболеваний.