Минтранс попросили оперативно перепроверить SSJ 100

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с письмом, в котором содержится просьба провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) на соответствие сертификационным требованиям. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. У ассоциации возникли вопросы к ряду систем самолета и прочностным характеристикам конструкции кессона крыла и шасси, отмечается в письме.





Входящие в АЭВТ авиакомпании просят Минтранс провести проверку системы защиты SSJ 100 от поражения статическим электричеством и ее эффективности. «Не должны быть такие последствия с электрообеспечением, приведшие к нештатной ситуации на борту», — приводит выдержку из письма «Коммерсантъ».





По данным издания, авиаперевозчики также просят ведомство проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение стойки шасси не должно нарушать целостность топливных систем, расположенных в крыльях самолета. Кроме того, участники ассоциации просят перепроверить систему управления полетом и силовой установкой самолета, а также защиту салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем воздушного судна.





Обеспокоенность АЭВТ вызвана трагедией в аэропорту «Шереметьево», произошедшей 5 мая, указывается в письме ассоциации. «Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому. Сегодня авиакомпании — члены АЭВТ эксплуатируют 19 воздушных судов RRJ-95B [Sukhoi superjet — Russian Regional Jet]», — говорится в документе.





Источники газеты в авиационной отрасли утверждают, что за время эксплуатации SSJ 100 «Аэрофлотом» зафиксировано восемь отказов систем самолета во время полета. «Девятый случился перед крушением в Шереметьево», — уточняет один из собеседников издания. Другой отмечает, что за последние пять лет зафиксировано 184 попадания молний в самолеты «Аэрофлота», но «ни одно из них не приводило к отказу систем». В Минтрансе заявили, что письмо ассоциации с просьбой о проверке воздушных судов SSJ 100 пока не получали.





5 мая в аэропорту Шереметьево потерпел крушение SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот». В результате погиб 41 человек. У самолета отказали системы связи после удара молнии. Экипаж принял решение садиться вручную. После жесткой посадки самолет загорелся. 16 мая источники РИА Новости, близкие к расследованию, отмечали, что одной из причин катастрофы могли стать недостатки при проектировании. По одной из теорий, шасси при посадке сильно деформировалось, что повредило топливные баки, и топливо воспламенилось.





На дефекты «Суперджета» еще до катастрофы жаловались компании-эксплуататоры: двигатели самолетов выходят из строя раньше срока, заявленного производителем. Ремонт оказывается довольно дорогостоящим, а детали надо везти из Мюнхена (Германия). 5 мая член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с Daily Storm, что SSJ 100 — плохой самолет.