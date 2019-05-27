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На заводе, производящем детали для SSJ 100, объявили сокращения
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На заводе, производящем детали для SSJ 100, объявили сокращения

До конца июня 2019 года планируется уволить 45 человек

До конца июня 2019 года планируется уволить 45 человек
Фото: © GLOBAL LOOK press / Leonid Faerberg

Новосибирский авиазавод (НАЗ) имени Чкалова, на котором производятся в том числе истребители-бомбардировщики Су-34 и детали для пассажирского лайнера SSJ 100, объявил о сокращении сотрудников. Местные власти уже извещены о планах по сокращению работников предприятия. Всего с января по июнь 2019 года планируется уволить 45 человек, уже успели сократить 24 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда и социального развития Новосибирской области.


Ранее местные СМИ сообщали, что завод прекращает производство Су-34, поэтому и сокращают сотрудников. Руководство НАЗ предупреждало об увольнениях из-за досрочного выполнения госзаказа на истребители-бомбардировщики Су-34.


5 мая в аэропорту Шереметьево потерпел крушение SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот». В результате погиб 41 человек. У самолета отказали системы связи после удара молнии. Экипаж принял решение садиться вручную. После жесткой посадки самолет загорелся. 16 мая источники РИА Новости, близкие к расследованию, отмечали, что одной из причин катастрофы могли стать недостатки при проектировании. По одной из теорий, шасси при посадке сильно деформировалось, что повредило топливные баки, и топливо воспламенилось.


На дефекты «Суперджета» еще до катастрофы жаловались компании-эксплуататоры: двигатели самолетов выходят из строя раньше срока, заявленного производителем. Ремонт оказывается довольно дорогостоящим, а детали надо везти из Мюнхена (Германия). 5 мая член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с Daily Storm, что SSJ 100 — плохой самолет.


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