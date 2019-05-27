Якутскому кино власти пообещали многомиллионную поддержку

По данным агентства, так называемая креативная экономика (IT-технологии, музыка, театр, дизайн и многое другое) последние годы является одним из главных направлений социально-экономического развития Якутии. Кроме того, региональный кинематограф, который иногда называют якутским феноменом, не раз выходил на самоокупаемость при небольших затратах, при этом получая в России и за рубежом хорошие отзывы.





«Творческий потенциал наших кинематографистов перерос технические возможности, которые у нас есть. Но материально-техническая система нас тормозит. В сегодняшнем мире это оборудование устаревает моментально, поэтому центр, который мы создадим, даст возможность снимать всем, а не только одной киностудии», — добавил глава республики.





Вместе с тем руководитель региона добавил, что выделяемые в Фонд средства (от 80 до 100 миллионов рублей) предназначены исключительно на производство фильмов. Затраты на строительство Центра развития будут учитываться отдельно. «На госзаказ сажать все не нужно. Мы должны определить направления, по которым финансирование будет предоставляться. Сюда могут войти поддержка детского контента, дебютантов в кино, экранизации якутской литературы», — подчеркнул Николаев.





Как пишет агентство «Ясиа», Центр развития кино будет включать в себя две структуры: Media School и Media Lab. К работе над учебной программой планируется привлечь как иностранных профессионалов, так и из России. Media School будет готовить специалистов в области анимации (2D и 3D), операторов, продюсеров и так далее. Вторая структура, Media Lab (она же постпродакшн-студия), расскажет о нюансах работы с лентой после съемок: озвучивание, цветокоррекция, наложение компьютерной графики, монтаж и многое другое.





Афанасий Саввин, руководитель Корпорации развития Якутии, которая проектировала Центр развития, отметил, что якутские режиссеры регулярно сталкиваются с техническими проблемами: к примеру, на 30 постановщиков приходится всего один осветитель, а устаревшие технологии нередко затрудняют съемочный процесс.





«У нас уже есть мощная база по реализации компьютерных игр, мы решили эти вещи объединить. Мы видим центр как учебно-образовательную площадку, на которой готовятся кадры в сфере кино, анимации и компьютерных игр. На ней же должна быть создана мощная производственная база», — сообщил Саввин.





Проблему финансирования власти собираются решать при помощи создания Фонда поддержки креативных талантов, который не только позволит оплачивать учебу и стажировки в Центре развития, но и будет предоставлять различные гранты и льготы на кинопроизводство. По данным агентства «Ясиа», всего, начиная с 2010 года, в Якутии вышло в прокат около 95 фильмов, а что касается кинопроизводства, то республика находится на третьем месте в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.





Ранее исполнительный директор компании Романа Абрамовича «Кинопрайм» Антон Малышев заявил на Каннском кинофестивале, что фонд бизнесмена будет оказывать финансовую поддержку российским картинам, в том числе снятым на английском языке и тем, в создании которых принимали участие иностранные инвесторы и кинодеятели. Главным условием для получения финансирования на съемки является «русский колорит» проекта. Бюджет фонда составляет 100 миллионов долларов. Их инвестируют в течение трех лет. Лимит средств, выделяемых на каждый фильм, — два миллиона долларов.