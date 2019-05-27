Семеро митингующих против свалки в Шиесе пострадали в столкновениях с охранниками

Двоих активистов госпитализировали, еще у пятерых участников протеста медики констатировали ушибы и ссадины. Активистов Радика Аднобаева и Алексея Бобрецова задержали и увезли в автозаке в поселок Урдома, написали в сообществе «Поморье — не помойка!» в соцсети «ВКонтакте».





В сообщениях группы отмечается, что 27 мая продолжились работы по строительству мусорного полигона: кран грузил плиты, а на месте работали экскаваторы. Однако ранее пресс-служба правительства Архангельской области информировала, что мусороперерабатывающий комплекс в Шиесе будет построен только после экологической экспертизы.





Жители Архангельской области выступают против строительства мусорного полигона уже несколько месяцев. 8 апреля в центре Архангельска на площади Ленина задержали 10 участников бессрочной акции против строительства полигона. Всех задержанных доставили в отделение полиции. 7 апреля в Архангельске прошел не санкционированный властями митинг против полигона, после его завершения часть активистов остались в центре города, объявив бессрочный протест. По информации организаторов митингов, в акциях участвовали пять-восемь тысяч человек.





Кроме того, 3 февраля около двух тысяч человек вышли на улицы Архангельска на мусорные протесты. Также выступления активистов прошли во многих других населенных пунктах области, в том числе в Котласе, Урдоме, Шенкурске и Северодвинске.