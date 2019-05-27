Семеро митингующих против свалки в Шиесе пострадали в столкновениях с охранниками

Семеро митингующих против строительства мусорного полигона пострадали в ходе конфликта с охранниками возле железнодорожной станции Шиес. По словам активистов, на них напали охранники, в конфликт также вмешались полицейские и ОМОН. Прибывшие на станцию медики госпитализировали девушку с ушибами и мужчину, у которого диагностировали гипертонический криз и сердечный приступ. Кроме того, двоих активистов задержала полиция.
Один из экоактивистов рассказал, что прибывшие на место полицейские не сразу вмешались в конфликт митингующих и охранников. «Мы стояли в 100 метрах от станции на площадке, подошли охранники, взяв нас в оцепление, и начали толкать и растаскивать. Одну девушку скинули в канаву на бревна. Полицейские, прибывшие на место, никаких действий в нашу защиту не предпринимали. Далее пошла техника, нас выдавили с площадки и стали загружать плиты. После началась выгрузка вагонов с песком, мы пошли туда, снова охранники начали оттеснять, там уже присоединились полиция и ОМОН. Тащили за руки, встали в одну линию с охраной», — сообщил он «Интерфаксу».
Двоих активистов госпитализировали, еще у пятерых участников протеста медики констатировали ушибы и ссадины. Активистов Радика Аднобаева и Алексея Бобрецова задержали и увезли в автозаке в поселок Урдома, написали в сообществе «Поморье — не помойка!» в соцсети «ВКонтакте».
В сообщениях группы отмечается, что 27 мая продолжились работы по строительству мусорного полигона: кран грузил плиты, а на месте работали экскаваторы. Однако ранее пресс-служба правительства Архангельской области информировала, что мусороперерабатывающий комплекс в Шиесе будет построен только после экологической экспертизы.
Жители Архангельской области выступают против строительства мусорного полигона уже несколько месяцев. 8 апреля в центре Архангельска на площади Ленина задержали 10 участников бессрочной акции против строительства полигона. Всех задержанных доставили в отделение полиции. 7 апреля в Архангельске прошел не санкционированный властями митинг против полигона, после его завершения часть активистов остались в центре города, объявив бессрочный протест. По информации организаторов митингов, в акциях участвовали пять-восемь тысяч человек.
Кроме того, 3 февраля около двух тысяч человек вышли на улицы Архангельска на мусорные протесты. Также выступления активистов прошли во многих других населенных пунктах области, в том числе в Котласе, Урдоме, Шенкурске и Северодвинске.