Патриарх Кирилл назвал традиционную этику лучшей защитой от домашнего насилия

Патриарх московский и всея Руси Кирилл назвал нормы традиционной морали лучшим средством защиты от насилия в семье. Об этом он заявил на встрече с комиссаром по правам человека Совета Европы (СЕ) Дуней Миятович в Страсбурге. Что именно подразумевается под традиционной моралью, предстоятель РПЦ не уточнил. Кирилл также передал Миятович доклад о фактах нарушения свободы совести на Украине.





«Когда один человек поднимает руку на другого, то битва уже проиграна. Бороться за сохранение семьи надо на других этапах. Здесь огромное значение имеет поддержание традиционной этики взаимоотношений мужчины и женщины, поддержание традиционной семьи», — цитирует патриарха ТАСС.





Дуня Миятович, в свою очередь, отметила, что благодаря авторитету патриарха его слова будут услышаны не только в России, но и в Европе.





«Я надеюсь на то, что вы могли бы воспользоваться вашим авторитетом и мудростью, чтобы возвысить свой голос и донести мысль о недопустимости насилия в какой бы то ни было форме внутри семьи», — сказала она.





Также патриарх Кирилл передал Миятович материалы о конкретных случаях нарушения прав верующих на Украине. Кирилл в беседе с представителем СЕ также привел пример нарушений закона: у общин Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) отнимают храмы в пользу недавно созданного Киевского патриархата.





«И абсолютное большинство процессов [по изъятию собственности] они выигрывали… Несмотря на сильное политическое давление, суды честно выполняли свой долг. Нарушения исходили от государственной исполнительной власти. Но это отвергалось народом. И результаты выборов это показали», – рассказал Кирилл.





По приблизительным данным МВД России ежегодно насилию со стороны партнера подвергаются 600 тысяч женщин. Почти половина избиений происходит дома. В 2017 году домашние побои были декриминализированы. Правозащитники активно выступают за отмену этой меры.