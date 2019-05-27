Дибров сравнил себя с Леонтьевым и объяснил, почему «сосал у большевиков»

В соцсетях и СМИ появилась запись, сделанная во время работы над программой «Секретная папка» на телеканале «Звезда». На ней ведущий этой передачи Дмитрий Дибров рассуждает о цветных революциях, коррупции и признается, что «сосал у большевиков» в советское время. Сам журналист в разговоре с Daily Storm признал, что сделал подобное высказывание, однако заявил, что журналисты исказили и преувеличили его слова.





«Это полемически заострено, ясно, что интеллигентный человек так говорить не будет. В 1981 году я приехал в Москву и действительно работал в ТАСС. Ну я называю это — «я сосал у большевиков». Вся нация тогда работала по найму у единственного работодателя, у пролетарского государства, не имея никаких неподконтрольных им средств существования. Интересно, что Мишка Леонтьев [пресс-секретарь «Роснефти»] был более честным, чем я. Он работал дворником. А я вот, к сожалению, работал в ТАСС», — признался телеведущий.





«То есть я старался жить не очень позорно, но все же это был позор, — продолжил Дибров. — Я сосал у большевиков, но что же мне было делать: у меня же семья была, я был единственный добытчик. Это была такая страна».





Телеведущий также заявил, что не будет подавать жалобу в связи с публикацией его высказываний в СМИ. «Они [журналисты] публиковали про меня всякие глупости и раньше. Это же не журналистика, это их заработок. Девочки на шоссе стояли в мороз, зной — у них был вот такой заработок, у этих вот такой», — отметил Дибров.





Ранее СМИ сообщали, что Дибров в ходе записи очередного выпуска «Секретной папки» должен был прочитать подводки к фильмам про цветные революции и активистов из США, но вместо этого он начал говорить про Советский Союз и бывшего владельца телеканала НТВ Владимира Гусинского. «Я приветствую цветные революции. И жду, когда она произойдет на Дону... Если бы мне было 20, я бы сосал у них, как я сосал у большевиков, когда мне было 25, но мне сейчас 60, и я не буду этого делать», — в частности, говорил телеведущий.





Дмитрий Дибров в 1981 году окончил отделение журналистики филологического факультета Ростовского государственного университета. По окончании вуза в 1981-1982 годах работал корреспондентом, заведующим отделом писем газеты «Призыв» в Подмосковье. С 1982-го по 1983 год Дибров — корреспондент городского отдела газеты «Московский комсомолец». Был одним из авторов и участником телепередачи «Веселые ребята». С 1983-го по 1987 год работал корреспондентом ТАСС, а затем заместителем заведующего молодежной редакции в этом агентстве.





После 1991 года Дибров работал на нескольких телеканалах. В настоящее время он является телеведущим программ «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» и «Секретная папка» на телеканале «Звезда».