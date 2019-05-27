Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу

На посты ушедших министров от АПС были назначены представители Австрийской народной партии (АНП), председателем которой является Курц, что, в свою очередь, вызвало недовольство оппозиции. Формально Курц и правительство будут находиться у власти до тех пор, пока федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не освободит их от обязанностей. После этого главе государства предстоит назначить новый кабинет министров.





17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel опубликовали запись скрытой камеры, сделанную во время беседы Штрахе и «некой россиянки» на вилле на острове Ибица в июле 2017 года. Это видео сняли за три месяца до всеобщих выборов в Австрии, по итогам которых Штрахе и стал вице-канцлером. В разговоре приняли участие глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус, его супруга, говорящий по-немецкий мужчина и женщина, которую австрийским политикам представили как Алену Макарову, «племянницу» российского олигарха Игоря Макарова, якобы близкого к президенту РФ Владимиру Путину.





Эта женщина предложила партии АПС финансовую поддержку перед выборами в обмен на получение госзаказов. В частности, «Макарова» говорила об инвестициях в размере 250 миллионов евро. Позднее миллиардер Игорь Макаров заявил Forbes, что не знаком и не имеет никаких родственных связей с женщиной, выдававшей себя за его племянницу. «Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет. С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще», — подчеркнул бизнесмен.





Верховная прокуратура Австрии провела проверку по факту публикации видео, однако не стала возбуждать уголовное дело. Сам Штрахе заявил, что во время встречи на Ибице его пытались разговорить на противоправную тему. Политик признал, что в тот вечер под воздействием алкоголя хотел произвести впечатление на привлекательную женщину и позволил себе обсуждать разные темы. По словам Штрахе, он больше не контактировал с «Макаровой», а АПС не получала от нее никаких взносов.





После завершения Второй мировой войны и оккупации Австрии войсками союзников (СССР, США, Великобритании и Франции) временное коалиционное правительство в стране возглавил Карл Реннер, который был первым федеральным канцлером Австрии после распада Австро-венгерской империи. В течение апреля 1945-го и по 20 декабря 1945 года он выполнял свои функции, после чего они был избран федеральным президентом Австрии, которым и оставался до 31 декабря 1950 года. В истории Австрии вотум недоверия правительству не выносился ни разу, сообщается Orf.at.