В отношении Порошенко возбудили дело об «узурпации судебной власти»

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело по обвинению в узурпации судебной власти. Об этом в своем Telegram-канале заявил юрист Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича.





«У нас еще десятки подготовленных заявлений, но в ближайшие недели мы сосредоточимся на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств», — говорится в сообщении Портнова.





Против Петра Порошенко возбуждены дела по статьям о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов. Так, 24 мая Госбюро расследований Украины обвинило экс-президента в «отмывании» более 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском».





Госбюро расследований Украины ранее также зарегистрировало еще один иск против Порошенко, связанный с неуплатой налогов при покупке им телеканала «Прямой». Всего против Порошенко возбуждено четыре уголовных дела, пишет РИА Новости.





Петр Порошенко проиграл президентские выборы на Украине 21 апреля. Во втором туре он уступил шоумену Владимиру Зеленскому, который набрал более 70% голосов избирателей. 20 мая Порошенко официально сложил с себя полномочия главы государства — в этот день в Киеве прошла инаугурация Зеленского.