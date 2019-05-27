Самолет «Аэрофлота» задержали для досмотра в Париже из-за анонимного сообщения

Самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского Шереметьево, подвергли спецдосмотру после его прибытия в пункт назначения — аэропорт Париж — Шарль-де-Голль. Лайнер окружили вооруженные французские силовики, пассажиров некоторое время не выпускали из самолета. Затем всех путешественников подвергли полному досмотру, сообщает РБК. По данным агентства, лайнер задержали из-за некоего анонимного сообщения, поступившего в аэропорт.





«В аэропорт Шарль-де-Голль поступило анонимное сообщение, в связи с чем правоохранительные органы Франции совместно с представителями «Аэрофлота» проводят комплекс мер, направленных на проверку поступившей информации», — рассказал РБК представитель российского перевозчика, отказавшись уточнять содержание анонимного сообщения.





Источник в авиакомпании заявил агентству, что проверки касаются не только рейса «Аэрофлота», но и всех рейсов, которые сейчас прилетают в аэропорт Шарль-де-Голль. По информации «Лента.ру», в аэропорт поступило анонимное заявление о бомбе на борту прибывшего из России самолета.





Муж одной из пассажирок рейса SU2462 Москва — Париж поведал о произошедшем 27 мая инциденте. «У меня жена сейчас сидит в самолете. Они в шоке, их окружили спецтранспортом, не выпускают. Рейс «Аэрофлота». Уже 30 минут сидят в самолете», — рассказал РБК собеседник. Позже он добавил, что пассажиров начали выпускать по одному, с полным досмотром на летном поле: «Как сообщила мне жена, каждый по одному проходит через строй солдат с автоматами. Cнимать не дают. Сказали, что власти Парижа задержали самолет и делают спецдосмотр».





Позднее всех пассажиров и экипаж выпустили из самолета, они отправились проходить паспортный контроль, сообщает РБК.





Ранее в мае житель Брянска, который собирался отправиться из Шереметьево в Турцию вместе с супругой, сообщил о минировании аэропорта, чтобы найти потерявшуюся жену и не опоздать на рейс. Вылет лайнера задержали, а на 62-летнего Алексея Кожина составили протокол об административном правонарушении. Супруги в итоге все-таки смогли улететь в Турцию.