У российских туристов в Китае будут проверять переписку в телефонах

Генконсульство РФ в Гуанчжоу сообщило об ужесточении китайской администрацией контроля над путешественниками, въезжающими в эту страну. Теперь миграционные власти будут выборочно проверять туристов: проводить с ними индивидуальные собеседования, а также изучать содержимое их сотовых телефонов, в частности переписку в мессенджерах, и так далее. Подобные меры затронут иностранцев в шести регионах Китая.





Как отмечается в сообщении диппредставительства, такие проверки будут проводиться в отношении туристов, которые въезжают или следуют транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в пределах консульского округа генконсульства России в Гуанчжоу. В эту зону входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Цзянси, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район. Цель подобных мероприятий — выявить, есть ли несоответствие категории оформленных виз реальным целям въезда.





Также у иностранцев будут проверять содержимое сотовых телефонов, а именно: видео и фото, электронные документы, переписку в мессенджерах (WeChat, WhatsApp, Viber и других). «В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны», — отмечает генконсульство.





Дипломаты поясняют, что человек, в отношении которого примут решение о проверке, будет отправлен в специальное помещение, доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании при этом запрещается. В случае если подозрения китайских чиновников подтвердятся, иностранца отправят ближайшим рейсом в страну прибытия. «В этой связи просим российских граждан безусловно соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям на границе», — призвали в генконсульстве.





Между тем руководители туроператоров, работающих на китайском направлении, считают, что об ужесточении правил въезда речь не идет, пишет портал TourDom.ru. Эксперты полагают, что консульство просто напоминает о мерах, которые действуют уже не первый год и направлены на вычисление тех, кто въезжает в Китай по туристической визе с целью найти работу, что запрещено законодательством КНР. Принятие таких мер именно властями Гуанчжоу вполне объяснимо: это крупнейший транспортный хаб, откуда легко добраться до Макао и Гонконга, где многие иностранцы стремятся остаться работать, поясняют представители туриндустрии.