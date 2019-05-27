Соратника Алексея Навального обвинили в неуважении к власти из-за твита про Путина

На соратника Алексея Навального Леонида Волкова составили административный протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП о неуважении к власти. Об этом написал в Facebook директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Поводом для возбуждения дела против Волкова стало его сообщение в Twitter, касающееся президента РФ Владимира Путина. При этом Волков в настоящее время находится под арестом по другому административному делу.





«Провели целое лингвистическое исследование, нашли в твите негативный семантический компонент (!), а именно в словосочетании «сказочный *******» (два раза)», — написал Жданов. Согласно документам, выложенным директором ФБК, поводом для возбуждения дела стал твит Волкова от 23 апреля. В нем он опубликовал видеозапись суда по первому в России делу по статье о неуважении к власти. Волков прокомментировал ролик таким образом: «Постановление по делу об административном правонарушении по делу о том, что Путин — сказочный ******* (два раза). Послушайте, важный документ эпохи, конечно».





Данное сообщение проверяли сотрудники экспертно-криминалистического центра управления МВД по Москве. Они пришли к выводу, что в твите дается негативная оценка президенту Путину. «Для выражения негативной оценки президента Российской Федерации В.В. Путина в тексте используются такие языковые средства, как бранная табуированная лексика, негативная коннотация которой усилена за счет оценочного определения», — говорится в протоколе.





В настоящее время Волков находится в спецприемнике, куда его отправили за повторное нарушение правил организации митинга (часть 4 статьи 20.2 КоАП). Оппозиционера арестовали на 20 суток 22 мая из-за акции против пенсионной реформы, прошедшей 9 сентября 2018 года.





Первый приговор по закону о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти был вынесен 22 апреля. Тогда Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей 34-летнего местного жителя города Малая Вишера, опубликовавшего на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «оскорбительную запись в адрес президента». Данная норма вступила в силу 29 марта. Этот закон предполагает штрафы или административный арест до 15 суток для граждан и должностных лиц и денежные взыскания для организаций за распространение информации, содержащей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, конституции или органам, осуществляющим государственную власть в России.