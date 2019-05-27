Ряд сотовых операторов оказались не готовы к запрету роуминга в России

Три сотовых операторы в российских регионах – Чечне, Татарстане и Крыму – не подготовились к запрету внутрисетевого роуминга. Компании не уведомили абонентов в срок о том, что согласно новым нормам с 1 июня при путешествиях по РФ отменяется плата за входящие звонки, пишет РБК. Операторы должны были сообщить об этом своим клиентам за десять дней до введения изменений, то есть до 21 мая.





К запрету роуминга оказались не готовы чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (ТМТ, «дочка» «Таттелекома») и крымский «СевМобайл». Директор по маркетингу «Таттелеком» Александр Смирнов заявил РБК, что компания постоянно обсуждает условия сотрудничества с операторами-партнерами, которые предоставляют абонентам доступ к своим сетям при выезде из домашнего региона. «В случае достижения соглашения мы изменим условия обслуживания абонентов в лучшую для них сторону», — сказал Смирнов. Получить комментарии от «Вайнах Телеком» и «СевМобайл» агентству не удалось.





Как пояснил РБК представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС), контроль за выполнением требований вышеупомянутого закона в зависимости от ситуации может осуществляться либо самой службой, либо через суд. Ранее крупнейшие операторы — МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» («Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) уведомили абонентов об отмене платы за входящие при путешествиях по всей территории России.





Поправки в закон «О связи», отменяющие внутренний роуминг, были приняты Госдумой в 2018 году. 27 мая 2019-го премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее запрет внутреннего роуминга в РФ. По словам главы правительства, это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта. «Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее. В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков – это абсолютно естественная и необходимая вещь», – заявил премьер, которого цитирует «Российская газета».





Упомянутый документ вносит в правила оказания услуг телефонной связи новый пункт, который гласит, что на территории России оператор сотовой связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, к какому региону относится номер. Кроме того, закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.