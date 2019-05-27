«Равного ему нет»: Боярский не хочет ухода Путина после 2024 года

Российский актер, певец и ведущий Михаил Боярский в интервью в программе «А поговорить?» заявил, что он очень не хочет, чтобы президент России Владимир Путин покинул свой пост после 2024 года. По его мнению, политиков, «равных» и «достойных» Путину, до сих пор нет.





«Я знаю очень много интересных, эрудированных и политически грамотных людей. Но это несколько другая профессия. Потому что можно научиться на шофера или врача, но научиться на президента не каждому дано... Туда попасть трудно: слишком большой набор и слишком маленький выпуск», — сообщил Боярский.





2 декабря 2018 год Михаил Боярский заявил, что он всегда выступает в поддержку президента России. По словам актера, у Путина присутствуют в «самом лучшем их выражении» ум и совесть, а президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп его побаиваются. «Это личность номер один на земном шаре», заявил Боярский и добавил, что Путин для него является символом мировой безопасности и невероятного интеллекта.





24 января Боярский прокомментировал предложение депутата Госдумы Ильдара Бикбаева один день, 27 января, когда празднуется окончательное снятие блокады Ленинграда, побыть на блокадной «диете» — ограничиться 125 граммами хлеба. По мнению артиста, натуралистические эксперименты над собственным организмом якобы для лучшего понимания трагедии жителей Ленинграда ни к чему. По его словам, не следует также сравнивать предложение Бикбаева со «светским» постом. Воздержание, продиктованное религиозными соображениями, не имеет ничего общего с экспериментом, который хочет провести депутат, считает Боярский.