Мужчина с ножом напал на сотрудников газеты в Ставрополе: четверо раненых

В Ставрополе четверо сотрудников газеты «Родина» пострадали в результате нападения мужчины. Злоумышленник, вооруженный ножом, атаковал журналистов, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Полиция уже задержала нападавшего, с ним проводятся следственные действия. Жизни раненых вне опасности, заверил чиновник. По данным СМИ, нападавший страдает серьезным психическим заболеванием, он атаковал журналистов, потому что те отказались публиковать его статью.
Как передает «Медиазона», нападавший — житель Ставрополя Константин Сиднев. По предварительным данным, он напал на сотрудников газеты потому, что редакция отказалась публиковать его материал. Среди пострадавших — главный редактор газеты Николай Бондаренко и три других работника издания. Отмечается, что Сиднев страдает серьезным психическим заболеванием и состоит на учете в психдиспансере.
Как заявила Daily Storm член редколлегии «Родины» Людмила Борисова, напавший на сотрудников мужчина ранее не публиковал свои материалы в издании. По словам Борисовой, никто из сотрудников «Родины» не был знаком с этим человеком. После того как злоумышленник ранил главного редактора Бондаренко ножом, его скрутили другие члены редколлегии — Виталий Гушла, Виктор Зиновьев и Владимир Таций. Мужчины обезвредили нападавшего, но получили при этом ранения. Сильнее всех пострадал Гушла, его вместе с Бондаренко отправили в больницу на скорой.
Напавший на сотрудников редакции газеты требовал опубликовать статью о Сталине, сообщил агентству «Интерфакс-Юг« депутат Думы Ставрополья Виктор Лозовой. «Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, то он достал охотничий нож и напал на главного редактора», — сказал Лозовой. По его словам, Сидневу около 70 лет.
Еженедельная газета «Родина» издается ставропольским отделением КПРФ с 8 апреля 1994 года.
В октябре 2017 года москвич Борис Гриц напал на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Мужчина пробрался в редакцию и ударил журналистку ножом в шею. Пострадавшую госпитализировали. Гриц на допросе рассказал, что не имеет претензий к профессиональной деятельности ведущей. По словам Грица, он в течение пяти лет общался с Фельгенгауэр посредством телепатии, из-за чего у него развилась личная неприязнь к женщине, что и послужило мотивом для совершения преступления.