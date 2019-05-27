Мужчина с ножом напал на сотрудников газеты в Ставрополе: четверо раненых

Как передает «Медиазона», нападавший — житель Ставрополя Константин Сиднев. По предварительным данным, он напал на сотрудников газеты потому, что редакция отказалась публиковать его материал. Среди пострадавших — главный редактор газеты Николай Бондаренко и три других работника издания. Отмечается, что Сиднев страдает серьезным психическим заболеванием и состоит на учете в психдиспансере.





Как заявила Daily Storm член редколлегии «Родины» Людмила Борисова, напавший на сотрудников мужчина ранее не публиковал свои материалы в издании. По словам Борисовой, никто из сотрудников «Родины» не был знаком с этим человеком. После того как злоумышленник ранил главного редактора Бондаренко ножом, его скрутили другие члены редколлегии — Виталий Гушла, Виктор Зиновьев и Владимир Таций. Мужчины обезвредили нападавшего, но получили при этом ранения. Сильнее всех пострадал Гушла, его вместе с Бондаренко отправили в больницу на скорой.





Напавший на сотрудников редакции газеты требовал опубликовать статью о Сталине, сообщил агентству «Интерфакс-Юг« депутат Думы Ставрополья Виктор Лозовой. «Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, то он достал охотничий нож и напал на главного редактора», — сказал Лозовой. По его словам, Сидневу около 70 лет.





Еженедельная газета «Родина» издается ставропольским отделением КПРФ с 8 апреля 1994 года.





В октябре 2017 года москвич Борис Гриц напал на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Мужчина пробрался в редакцию и ударил журналистку ножом в шею. Пострадавшую госпитализировали. Гриц на допросе рассказал, что не имеет претензий к профессиональной деятельности ведущей. По словам Грица, он в течение пяти лет общался с Фельгенгауэр посредством телепатии, из-за чего у него развилась личная неприязнь к женщине, что и послужило мотивом для совершения преступления.