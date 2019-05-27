Путин призвал бороться с несуразными проверками бизнеса

Несуразные проверки бизнеса и перетекание административной нагрузки из одного вида в другой недопустимы, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Глава государства считает, что с такими проявлениями нужно бороться и нельзя допустить, чтобы из-за этого страдали люди и конкретные предприятия.





«Многие вещи, о которых вы сейчас сказали, несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой, недопустимы, с этим нужно бороться, так же как, вы сейчас сказали, с избыточным либо неточным контролем на дорогах. Нельзя допустить, чтобы люди страдали, чтобы конкретные предприятия от этого страдали», — заявил Путин на встрече, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.





На мероприятии Титов затронул тему применения в отношении предпринимателей, совершивших преступления, такой меры пресечения, как залог. По его словам, залог широко используется во многих странах, а в российской практике пока большого распространения не получил. «Мы просим, чтобы Верховный суд рассмотрел это на своем пленуме и, может быть, просто дал разъяснение судам в том, чтобы как первая возможная мера пресечения рассматривался залог. И чтобы суды в своих обоснованиях, если другая мера пресечения, обосновывали, почему не залог», — сказал он.





Президент согласился с мнением Титова. Глава государства отметил, что такая мера «может быть действенным инструментом», которая позволит расследовать уголовное дело, возбужденное против предпринимателя, без прекращения деятельности предприятия и увольнения сотрудников. В то же время Путин предложил внимательно проанализировать ситуацию с залогом для бизнесменов и обратить особое внимание на его сумму. «Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает», — подчеркнул он.





Владимир Путин 20 февраля во время выступления перед Федеральным собранием заявил, что давление силовых структур на бизнес в России необходимо снизить и что предприниматели не должны постоянно «ходить под статьей», подвергаясь риску уголовного или административного наказания. Глава государства отметил: стране предстоит выполнить масштабные задачи, и поэтому необходимо избавляться от всего, что накладывает какие-либо ограничения на свободы и инициативы добросовестного бизнеса.