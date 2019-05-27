Полиция разогнала участников акции против застройки сквера на западе Москвы

«Меня тоже задерживали, но быстро отпустили, поскольку у меня дома трое детей. Я вернулась назад в сквер, посмотреть, что происходит. Меня увидели сотрудники полиции и позвонили своим: «Зачем вы их отпускаете, они назад возвращаются». И после меня больше никого не отпускали», — рассказала активистка.





Акция против точечной застройки в спальном районе Москвы Очаково-Матвеевское отметилась жесткими задержаниями местных жителей. Люди вышли на защиту своего двора от точечной застройки в рамках программы реновации. По данным «ОВД-Инфо», было задержано восемь человек: Анна Гринюк, Лилия Марьинко, Лариса Попович, Егор Иванов, Вячеслав Рябков, Даниил Афонин, Василий Иванов, Михаил Попович.





Марьинко задержали во время звонка в ОВД-Инфо, женщина объясняла полицейским, что она не совершила ничего противоправного, кроме того у нее трое маленьких детей дома.





По словам Чижовой, люди находились в сквере, некоторые из них пытались остановить строительную технику. Задержания сопровождались применением силы со стороны полицейских. Одной из задержанных, пожилой женщине, стало плохо, ей вызвали скорую.

«Наш район состоит наполовину из пятиэтажек, часть их — и кирпич, и панель — снесут, а на их месте построят 20-этажки. Те дома [их жители], которые сейчас протестуют, сами снесены не будут, просто прямо во дворе вырастет небоскреб. Места не останется совсем, там даже стоянку не организовать», — поясняет детали Марьенко.





В рамках программы реновации в Москве планируется снести порядка пяти тысяч домов. Взамен их жители должны получить квартиры в комфортабельных многоэтажках, которые сейчас массово строятся по всей столице. Программа еще на моменте запуска в 2017 году вызвала бурное негодование у москвичей. Многие опасаются, что высотки вместо пятиэтажек вызовут коммунальный коллапс, а жильцы снесенных домов получат квартиры в отдаленных районах города.





В середине мая в столичном районе Люблино прошли митинги сторонников сохранения парка рядом с одноименной станцией метро. В результате столкновений сторонников сохранения зеленой зоны и застройщиков пострадали несколько человек.





13-16 мая в Екатеринбурге проходили массовые акции протеста в сквере возле драмтеатра в центре города. Активисты требовали прекратить строить на этом месте православный храм Святой Екатерины. 16 мая президент России Владимир Путина заявил, что в Екатеринбурге должны провести опрос местных жителей, чтобы они высказали свою точку зрения насчет необходимости возведения новой православной церкви.