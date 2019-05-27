Жириновский связал нежелание женщин рожать с высоким уровнем культуры

Женщина имеет право отказаться от рождения ребенка или замужества, потому что имеет одинаковые права с мужчинами и вправе посвятить себя работе, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Российской академии наук (РАН). Чем выше уровень культуры, тем меньше детей будет рожать женщина, считает Жириновский. Лидер ЛДПР также отметил, что одобряет браки лишь по любви.





Владимир Жириновский считает, что женщину нельзя «духовно мобилизовать», чтобы она стала матерью. «Слушайте, это же не в магазин сходить. Это же столько лет жизни потратить, это бессонные ночи, года. Поэтому здесь я созрел, чтобы защищать женщин», — заявил он.





«Она не хочет. Она хочет себя посвятить какой-то деятельности, трудовой деятельности. Если просто родить — это девять месяцев, но она должна всю жизнь любить ребенка. А если он нелюбимый? А если у нее нет мужа? Поэтому чем выше уровень культуры... рожать детей будут все меньше и меньше, потому что культурная девушка, ей не до этого. Мы не можем пробудить искусственно (желание иметь детей)», — цитирует выступление политика РИА Новости.





Жириновский также напомнил, что ЛДПР ранее выступала с предложением финансово стимулировать женщин отказываться от абортов, в то же время он подчеркнул, что аборт — выбор самой женщины.





«Женщина пришла в этот мир как мужчина... Большинство женщин хотят творить, даже замуж не хотят, потому что это крепостное право, это какая-то кабала, это тяжело. Я согласен, если есть любовь, пожалуйста. Я уверен, что 5%, ну пусть 10% (браков по любви), а 90% без всякой любви. В городе Москве самый большой процент одиноких людей после 20 лет. Они сытые, довольные, и квартира есть. Но не хотят, не нашли спутника, это же нельзя по заказу», — сказал Жириновский.





7 марта, в канун Международного женского дня, Владимир Жириновский назвал российских женщин самыми красивыми и пообещал беречь их и всегда о них заботиться. Тогда же он заявил, что мужчина должен жениться один раз и всегда оставаться с супругой, а если «жена не нравится, то жить [с ней] до смертного одра». При этом, если девушке не нравится ее муж, «у нее есть право мужа поменять», считает лидер ЛДПР.