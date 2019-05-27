Молния попала в ракету-носитель «Союз» при старте с Плесецка — видео

Молния попала в ракету-носитель «Союз», стартовавшую утром 27 мая с космодрома Плесецк с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом ГЛОНАСС-М на борту, примерно на 10 секунде после взлета. Видео опубликовал телеканал «Звезда», корреспондент которого вел репортаж с запуска. На кадрах видно, как ракета входит в облака и в этот момент в том месте, где летит «Союз», возникает разряд молнии.





Попадание молнии в ракету-носитель «Союз» подтвердили источники агентства «Интерфакс» в ракетно-космической отрасли. По словам собеседника издания, это никак не сказалось на работе бортовых систем ракеты. «Все системы отработали штатно, никаких проблем не было», — сказал он.