Молния попала в ракету-носитель «Союз» при старте с Плесецка — видео

Молния попала в ракету-носитель «Союз», стартовавшую утром 27 мая с космодрома Плесецк с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом ГЛОНАСС-М на борту, примерно на 10 секунде после взлета. Видео опубликовал телеканал «Звезда», корреспондент которого вел репортаж с запуска. На кадрах видно, как ракета входит в облака и в этот момент в том месте, где летит «Союз», возникает разряд молнии.
Попадание молнии в ракету-носитель «Союз» подтвердили источники агентства «Интерфакс» в ракетно-космической отрасли. По словам собеседника издания, это никак не сказалось на работе бортовых систем ракеты. «Все системы отработали штатно, никаких проблем не было», — сказал он.
Состоявшийся утром 27 мая на космодроме Плесецк пуск ракеты-носителя с навигационным спутником ГЛОНАСС-М на борту стал первым в 2019 году из запланированных пяти. Согласно Стратегии развития ГЛОНАСС до 2030 года, в I, II и III кварталах текущего года планируется вывести на орбиту по одному спутнику, а в IV — два. Вывод аппаратов планируется осуществлять с помощью пяти ракет-носителей «Союз». Из документа также следует, что в дальнейшем вывод спутников национальной навигационной системы на околоземную орбиту будет осуществляться ракетами-носителями «Ангара». Всего в период с 2024-го по 2032 год должны быть выведены на орбиту 18 спутников ГЛОНАСС-К2. Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один — в орбитальном резерве.