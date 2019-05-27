Володин считает, что результат выборов в Европарламент говорит о недовольстве граждан работой политиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что результат выборов в Европарламент, которые прошли с 23 по 26 мая, продемонстрировал недовольство граждан работой политиков. По итогам голосования христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП) и союз партий «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСД) сохранили первое и второе места по числу мандатов, но впервые за 25 лет потеряли суммарное большинство. Из-за этого политические силы не смогут представить на утверждение кандидатуру нового главы Еврокомиссии. В то же время больше поддержки на выборах получили «зеленые» и радикальные силы. Явка выросла и составила около 50%.





«Изменение расклада политических сил по итогам выборов вызвано накопившимися вопросами к политикам, нерешенными проблемами граждан, в первую очередь в области экономики и миграционной политики, а также растущим запросом на усиление роли национальных государств в принятии решений в Европарламенте», — заявил журналистам Володин.





По его мнению, европейские избиратели голосуют прежде всего за процветающую и самостоятельную Европу, они хотят большего учета интересов своих стран и сохранения основ суверенитета. «Такой Европу хочет видеть и Россия. Слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из-за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое», — убежден спикер Госдумы.





Он считает, что европейцы предъявляют запрос на прагматичный суверенный курс и политикам в ЕС важно услышать волю своих народов.





«Европейский союз, несмотря на имеющиеся у нас разногласия, остается нашим соседом и крупнейшим торгово-экономическим партнером. Важно, чтобы депутаты, избранные в новый состав Европарламента, оказались готовы к новым подходам и равноправному диалогу с Россией. Со своей стороны всегда подчеркиваем следование курсу невмешательства в дела суверенных государств, доверия и отсутствия двойных стандартов. Отношения должны строиться на основе диалога и учета интересов всех стран», — подчеркнул Володин.





Чтобы обеспечить большинство мест в Европарламенте, партия или союз политических объединений должны добиться для своих членов 376 мандатов. Такую поддержку на выборах более двух десятилетий подряд получали Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов. Однако в 2019 году ЕНП получила 179 мандатов, потеряв 38 кресел по сравнению с парламентом прошлого созыва. ПАСД потерял 34 места, получив только 152 мандата.