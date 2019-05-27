«Победили те, кто не скрывал связи с Кремлем». Что выиграет Россия от нового состава Европарламента?

Как выяснил Daily Storm, среди политиков, оказавшихся в новом составе Европейского парламента, есть те, кто открыто заявлял о том, что выступает против санкций в отношении России, и даже накануне выборов посетил Республику Крым. Речь идет о французах и ближайших соратниках Марин Ле Пен — Тьерри Мариани и Николя Бе. Также в состав европейского парламента прошел отстраненный мэр Риги Нил Ушаков, отстаивавший интересы русскоязычного населения Латвии. Как заявили Daily Storm российские парламентарии, результат выборов в целом дает надежду на изменение отношений с Евросоюзом, где доминирующее большинство потеряли фракции Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов.
Фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов и Европейской народной партии последние годы определяли политику Европейского союза, чей парламент считается одной из самых влиятельных структур в Европе. Однако после этих выборов проводить ее без союза с другими политическими объединениями им не удастся. По предварительным данным, у Европейской народной партии из 751 возможного будет лишь 180 мест (при потере 41 места по сравнению с прошлым созывом), а у их союзников — Альянса социалистов и демократов — 146 места (при потере 40).
Третьей политической силой в Европарламенте стали их прямые политические оппоненты — проевропейски настроенные либералы и так называемые евроскептики, включающие в себя широкий спектр партий — от националистов до сторонников Brexit. Фракция Альянса либералов и демократов за Европу набирает 109 мест, еще 69 получают «Зеленые», 59 — у «Европейских консерваторов и реформистов», 58 — у фракции «Европа наций и свобод». Еще 39 мест получили «Европейские объединенные левые» и 29 — независимые депутаты.
Главным кандидатом на пост нового председателя Еврокомиссии (высший исполнительный орган ЕС) до сих пор считался глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, неоднократно выступавший за сохранение санкций против РФ и против строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако теперь получить это назначение будет непросто. Особенно с учетом его заявления о том, что его партия не намерена сотрудничать с партиями, которые не верят в проект Евросоюза.
Как сообщают немецкие СМИ, если Альянс либералов и демократов за Европу и социал-демократы кандидатуру Вебера не поддержат, то он этот пост не получит. Не случайно в Брюсселе уже звучат другие имена кандидатов. В их числе называют главного переговорщика по Brexit француза Мишеля Барнье и датчанку Маргрет Вестагер.
Стоит отметить, что помимо неожиданного результата для европейцев сюрпризом на этих выборах стала явка избирателей, которая выросла до 50,5% и была на 8% больше, чем в 2014 году. Как считают европейские эксперты, эта тенденция появилась в результате быстрой политизации общества на фоне роста протестных настроений, причиной для которых стали движение «желтых жилетов», антииммиграционные выступления и многочисленные манифестации в европейских городах под лозунгами за активизацию борьбы с изменением климата.
Предыдущий состав Европейского парламента за два месяца до выборов разорвал отношения с Россией. В ходе последней пленарной сессии была принята резолюция о политических отношениях ЕС и РФ, в которой содержатся предложения остановить проект «Северный поток — 2», предусмотреть возможность расширения персональных санкций, ограничить доступ РФ к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером. Однако после этих выборов ситуация в российско-европейских отношениях может измениться в другую сторону. Во всяком случае, так считают в российском парламенте.
«Скажу осторожно, что результат выборов может повлиять на наши отношения по одной простой причине. Сейчас, конечно, революции не произошло, но есть сдвиг в качественном составе будущих депутатов. Если раньше они принимали разного рода антироссийские заявления, имея серьезный перевес в голосах, то сейчас, с приходом политических сил, которые публично критиковали власти ЕС, так просто это делать не получится», — заявил Daily Storm зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.
По его мнению, новые депутаты Европарламента не будут защищать интересы Москвы, но они будут отстаивать восстановление диалога с Россией, так как исходят из национальных интересов своих государств, а не США.
«Мало того, те политики, которые ранее занимали в отношении РФ некомплементарную позицию, сегодня вынуждены с учетом требований электората корректировать свои взгляды. Во всяком случае, то, что президент Франции Эммануэль Макрон и его соратники получили меньше голосов, чем сторонники Марин Ле Пен, о многом говорит. Тем более что Ле Пен не стеснялась наличий отношений с Кремлем», —огворит сенатор, отмечая, что против ее команды предпринимались сверхъестественные усилия, чтобы их утопить.
Надеется на возможность возобновления межпарламентского сотрудничества с РФ и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Со своей стороны надеемся, что новая конфигурация Европарламента и усиление влияния прагматично настроенных сил позволят возобновить межпарламентское сотрудничество с Россией. Нам, безусловно, необходимо возвращаться к совместным форматам взаимодействия и решать все вопросы путем диалога», — заявил он журналистам, подчеркнув, что эти выборы «серьезно меняют политический ландшафт».
А вот спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что изменение расклада политических сил вызвано накопившимися вопросами к европейским политикам, нерешенными проблемами граждан, в первую очередь в области экономики и миграционной политики, а также растущим запросом на усиление роли национальных государств в принятии решений в Европарламенте.
«Европейские избиратели голосуют прежде всего за процветающую и самостоятельную Европу, они хотят большего учета интересов своих стран и сохранения основ суверенитета. Такой Европу хочет видеть и Россия. Слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из-за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое», — пояснил Володин.
По его мнению, европейцы сегодня предъявляют запрос на прагматичный суверенный курс и политикам в ЕС важно услышать волю своих народов. «Европейский союз, несмотря на имеющиеся у нас разногласия, остается нашим соседом и крупнейшим торгово-экономическим партнером. Важно, чтобы депутаты, избранные в новый состав Европарламента, оказались готовы к новым подходам и равноправному диалогу с Россией», — уверен политик.