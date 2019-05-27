«Победили те, кто не скрывал связи с Кремлем». Что выиграет Россия от нового состава Европарламента?

Как сообщают немецкие СМИ, если Альянс либералов и демократов за Европу и социал-демократы кандидатуру Вебера не поддержат, то он этот пост не получит. Не случайно в Брюсселе уже звучат другие имена кандидатов. В их числе называют главного переговорщика по Brexit француза Мишеля Барнье и датчанку Маргрет Вестагер.





Стоит отметить, что помимо неожиданного результата для европейцев сюрпризом на этих выборах стала явка избирателей, которая выросла до 50,5% и была на 8% больше, чем в 2014 году. Как считают европейские эксперты, эта тенденция появилась в результате быстрой политизации общества на фоне роста протестных настроений, причиной для которых стали движение «желтых жилетов», антииммиграционные выступления и многочисленные манифестации в европейских городах под лозунгами за активизацию борьбы с изменением климата.





С осторожностью и надеждой

Предыдущий состав Европейского парламента за два месяца до выборов разорвал отношения с Россией. В ходе последней пленарной сессии была принята резолюция о политических отношениях ЕС и РФ, в которой содержатся предложения остановить проект «Северный поток — 2», предусмотреть возможность расширения персональных санкций, ограничить доступ РФ к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером. Однако после этих выборов ситуация в российско-европейских отношениях может измениться в другую сторону. Во всяком случае, так считают в российском парламенте.





«Скажу осторожно, что результат выборов может повлиять на наши отношения по одной простой причине. Сейчас, конечно, революции не произошло, но есть сдвиг в качественном составе будущих депутатов. Если раньше они принимали разного рода антироссийские заявления, имея серьезный перевес в голосах, то сейчас, с приходом политических сил, которые публично критиковали власти ЕС, так просто это делать не получится», — заявил Daily Storm зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.





По его мнению, новые депутаты Европарламента не будут защищать интересы Москвы, но они будут отстаивать восстановление диалога с Россией, так как исходят из национальных интересов своих государств, а не США.





«Мало того, те политики, которые ранее занимали в отношении РФ некомплементарную позицию, сегодня вынуждены с учетом требований электората корректировать свои взгляды. Во всяком случае, то, что президент Франции Эммануэль Макрон и его соратники получили меньше голосов, чем сторонники Марин Ле Пен, о многом говорит. Тем более что Ле Пен не стеснялась наличий отношений с Кремлем», —огворит сенатор, отмечая, что против ее команды предпринимались сверхъестественные усилия, чтобы их утопить.





Надеется на возможность возобновления межпарламентского сотрудничества с РФ и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Со своей стороны надеемся, что новая конфигурация Европарламента и усиление влияния прагматично настроенных сил позволят возобновить межпарламентское сотрудничество с Россией. Нам, безусловно, необходимо возвращаться к совместным форматам взаимодействия и решать все вопросы путем диалога», — заявил он журналистам, подчеркнув, что эти выборы «серьезно меняют политический ландшафт».





А вот спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что изменение расклада политических сил вызвано накопившимися вопросами к европейским политикам, нерешенными проблемами граждан, в первую очередь в области экономики и миграционной политики, а также растущим запросом на усиление роли национальных государств в принятии решений в Европарламенте.





«Европейские избиратели голосуют прежде всего за процветающую и самостоятельную Европу, они хотят большего учета интересов своих стран и сохранения основ суверенитета. Такой Европу хочет видеть и Россия. Слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из-за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое», — пояснил Володин.





По его мнению, европейцы сегодня предъявляют запрос на прагматичный суверенный курс и политикам в ЕС важно услышать волю своих народов. «Европейский союз, несмотря на имеющиеся у нас разногласия, остается нашим соседом и крупнейшим торгово-экономическим партнером. Важно, чтобы депутаты, избранные в новый состав Европарламента, оказались готовы к новым подходам и равноправному диалогу с Россией», — уверен политик.