Глава Всемирной сербской диаспоры: В ситуации с Косово виноваты США, без помощи России нам не выстоять

Утром 28 мая подразделения албанского спецназа ROSU вторглись на территорию четырех сербских муниципалитетов на севере Косова. Свои действия они объяснили спецоперацией по борьбе с организованной преступностью. Однако в результате были задержаны 19 простых граждан, как выяснилось, только сербской национальности, и два представителя миссии ООН, в том числе российский дипломат, получивший травмы головы. Президент Сербии Александр Вучич привел в боевую готовность армию и силы МВД. Местные жители муниципалитета Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы начали возводить на улицах баррикады, чтобы препятствовать машинам косовских властей. О том, кто стоит за этим инцидентом и каковы его последствия, Daily Storm рассказал президент парламента Всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич.





— Драган, как вы прокомментируете ситуацию вокруг Косова? Почему это происходит сейчас?

— Во-первых, албанцы ничего не делают, не получив одобрения своих действий со стороны американцев. Во-вторых, президент Сербии Александр Вучич зашел в своих переговорах с властями Албании в тупик. Они проводились при поддержке европейских политиков, которые оказались неспособны влиять на эту ситуацию. Поэтому сейчас албанцы просто решили воспользоваться ситуацией и зачистить города, большинство жителей которых являются сербами. Для проведения этой операции сегодня они ввели больше 100 единиц разного рода военной техники специального назначения.





Население в ответ само организовалось. Люди возвели баррикады и голыми руками начали защищаться от этого вторжения. По моей информации, было очень много разрушений и до 30 арестованных, много раненых. Все это я расцениваю как акцию устрашения и демонстрацию того, что Албания не считает эту территорию сербской.

— Может ли дело дойти до более серьезного столкновения? Армия приведена в боевую готовность…

— Наше правительство не предпринимает сейчас резких ответных движений. Это видят в Албании, поэтому идут на еще большие провокации. Вопрос только в том, когда настанет день и Косово будет очищено от сербов. Сегодня все военные силы страны находятся в полной боеготовности, так как президент понимает, что албанцы не будут шутить и могут зайти еще дальше. Но опасность в том, что если сербская армия начнет защищать своих жителей в Косове, против нее в поддержку албанцев выступит армия НАТО. Она, естественно, более технологически мощная и сильная, и в ответ мы можем получить еще большую агрессию и потери. Так это уже было не один раз.





Поэтому я и многие общественники Сербии просим сегодня Россию включиться в решение этого вопроса. Мы хотим, чтобы с такой просьбой к Москве обратился и Александр Вучич, потому что противостоять армии НАТО мы не сможем.





Конечно, никто не собирается втягивать РФ в войну, но мы просто хотим показать, что за нами тоже стоит сила. Чтобы они это увидели и остановились.

— А вы сами допускаете, что все это затеяно ради этой провокации и втягивания России в конфликт?





— Да, но давайте не будем забывать, что зачистка, аналогичная этой, происходит уже не в первый раз, самая громкая была в марте 2004-го. Но все же считаю, что при наличии поддержки Сербии Россией они бы на это не пошли. Европейцам точно не нужна война на Балканах и на европейском континенте.





— Как тогда относиться к заявлению Вучича, который, выступая перед парламентом, призвал признать потерю Косова?





— Действия и слова президента Сербии неоднозначны и вызывают очень много споров и недовольства в обществе. Во-первых, он до сих пор не раскрыл нам условий своих договоренностей с властями Албании. Что они требовали и что он обещал? Никто в обществе не знает реального положения, хотя все сегодня ждут от президента именно конкретики. У населения есть предположение, что он что-то обещал албанцам уже давно и сейчас должен это реализовывать. Сейчас в Сербии очень много говорят о том, что эта спецоперация была этой договоренностью, на которой [планировалось] поставить точку и отделить северную часть Косова от остальной части. Я не совсем склонен в это верить, но есть некоторое недопонимание в его действиях. Поэтому нам кажется, что президент Сербии не совсем честен перед нацией.





— То есть население Сербии может его не поддержать и не смириться с потерей Косова?





— Да, однозначно. Если он будет двигаться в этом направлении, то люди выйдут на улицы. И ему, и другим политикам, которые так себя позиционируют, очень сложно будет остаться во власти. С другой стороны, у нас есть оппозиция, которая якобы борется за Косово. Но сегодня ее представители даже не пришли в парламент, чтобы задать свои вопросы. Все нынешние политики Сербии сегодня борются за Косово через СМИ, но никто не предпринимает конкретных действий, чтобы все это остановить. Президент Сербии хочет сказать, что потеря Косово — это уже свершившийся акт, но сербы никогда этого не признают.





— Президент временной администрации в Приштине Хашим Тачи призвал Албанию к объединению. Это значит, что будет установлена албанско-сербская граница на Копаонике?





— Это и есть тот процесс, ради которого у нас забрали Косово. Идет создание Великой Албании. Понятно, что они будут интегрироваться, уничтожать существующие границы и расширяться. Расширяться в сторону Сербии, Македонии и, возможно, в сторону Греции. Это давний геополитический проект, который реализуется при поддержке Запада, и в первую очередь США.





— Есть ли какой-то выход из этой ситуации у Сербии?





— Его нет. Это однозначно наша территория, за которую нам надо бороться всеми силами.





— Насколько сегодня Балканы контролируются США? Изменилось ли что-то в последние годы?





— Влияние со стороны американцев большое, особенно на албанцев. Хотя Европа тут пытается командовать, но над ней стоят США. Они же создали в Косове антитеррористическую армию, но используют ее как террористическую, для нагнетания обстановки. Поэтому считаю, что без России и в дипломатическом, и во всех остальных смыслах нам этот вопрос не разрешить.





Сегодня мы как всемирное общественное сербское движение призываем и правительство Сербии, и Александра Вучича обратиться к России с просьбой о помощи и защитить сербское население и международное право.