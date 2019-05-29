«Закон суров, но это закон». Генпрокурор Чайка отказался вступаться за Грудинина

Генеральная прокуратура находится вне политики, а потому не может оправдываться за власть, которая якобы участвует в политической расправе над экс-кандидатом в президенты от КПРФ, директором Совхоза имени Ленина Павлом Грудининым. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка в рамках правительственного часа в Государственной думе в ответ на просьбу депутата от КПРФ Николая Харитонова заступиться за их товарища.
«Николай Николаевич, вы же знаете, что мы вне политики, и вы это прекрасно понимаете. Если бы мы были в политике, нам сложно было бы стоять перед вами и оправдываться», — ответил генпрокурор.
В своем обращении к Юрию Чайке Харитонов кратко изложил ситуацию, которая сложилась вокруг Совхоза имени Ленина, и попросил пресечь нападки властей Московской области на руководителя предприятия. Кандидат в президенты на выборах-2004 пожаловался на многочисленные проверки совхоза, начавшиеся сразу после окончания президентской избирательной кампании.
«Для уничтожения акционерного общества привлечен скандально известный, ранее судимый профессиональный рейдер, который в качестве инструмента для взламывания акционерного капитала предприятия умело использует развод супругов Грудининых», — отметил Харитонов.
Коммунист напомнил Чайке, что Павел Грудинин был смещен с поста председателя Совета депутатов городского поселения Видное, а позже и вовсе лишен мандата по представлению видновского городского прокурора.
«Мы считаем, что прокурор в данном случае не имел права на внесение этого представления. Письмо нашей фракции КПРФ я Вам сейчас передам. Юрий Яковлевич, просьба: прекратите эту политическую травлю», — обратился депутат КПРФ к генпрокурору.
Объяснения Чайки, судя по всему, не понравились Геннадию Зюганову, который с места начал перебивать главного прокурора, после чего председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил лидеру КПРФ о регламенте.
В своем ответе Харитонову генпрокурор отметил, что представление видновского городского прокурора было оправданно, а вмешиваться в судебный процесс между супругами у прокуратуры нет никаких оснований.
«Объясню, на чем была основана наша позиция. Прежде всего обусловлено тем, что при проведении выборов Грудининым была предоставлена недостоверная информация об имуществе и участии в иностранной некоммерческой организации, — объяснил Чайка. — Вопрос раздела имущества между супругами Грудиниными подлежит решению в судебном порядке. Мы в этом вопросе участия не принимаем».
Генпрокурор также отметил, что в отношении Совхоза имени Ленина за 2018 год было проведено 14 проверок, девять из них — плановые: пять проверок Ростехнадзора, две проверки Росрыбнадзора, три проверки по линии Россельхознадзора, три проверки Роспотребнадзора и одна проверка со стороны Росрыболовства.
«Николай Николаевич, мы объективны, и Вы это прекрасно понимаете. Геннадий Андреевич это понимает. Закон есть закон. Закон суров, но это закон», — закончил Юрий Чайка.