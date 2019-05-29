«Закон суров, но это закон». Генпрокурор Чайка отказался вступаться за Грудинина

Объяснения Чайки, судя по всему, не понравились Геннадию Зюганову, который с места начал перебивать главного прокурора, после чего председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил лидеру КПРФ о регламенте.





В своем ответе Харитонову генпрокурор отметил, что представление видновского городского прокурора было оправданно, а вмешиваться в судебный процесс между супругами у прокуратуры нет никаких оснований.