Совхоз имени Ленина — родина страха российской политической системы

Либо бизнес, либо политика. Если ты бизнесмен, да еще и харизматичный — в большую политику не суйся, иначе тебя уничтожат. Но если ты серый непримечательный политик — занимайся бизнесом, ни на что большее не претендуя и желательно помалкивая.





Экс-кандидат в президенты России от КПРФ, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин ощутил на себе это негласное правило больнее всех. Заручившись поддержкой почти девяти миллионов россиян на прошлогодних весьма непростых выборах, Грудинин, по всей видимости, кого-то из власть имущих очень сильно не то напугал, не то обидел. Допустив его до президентской кампании, администраторы политических процессов просчитались.





Да, Грудинин занял второе место, показав результат не лучше, чем представители КПРФ до него. Но помимо результата, добытого потом, нервами и скандалами, он показал, что можно жить, как у него в Совхозе: на территории социального оптимизма, где жители не пребывают в депрессии, откладывая последние копейки на черный день. Чтобы, как в известной пословице, на обиженных воду не возили или еще чего хуже, политические администраторы решили по факту уничтожить Совхоз имени Ленина. Нет позитивного примера — нет проблемы, которая мозолит глаз. Уже в июне Павел Грудинин может лишиться своего детища, которое за 25 лет его председательства пережило турбулентные 90-е, период мировых и внутриэкономических кризисов и пять рейдерских атак.