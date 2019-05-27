Совхоз имени Ленина — родина страха российской политической системы

Либо бизнес, либо политика. Если ты бизнесмен, да еще и харизматичный — в большую политику не суйся, иначе тебя уничтожат. Но если ты серый непримечательный политик — занимайся бизнесом, ни на что большее не претендуя и желательно помалкивая.
Экс-кандидат в президенты России от КПРФ, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин ощутил на себе это негласное правило больнее всех. Заручившись поддержкой почти девяти миллионов россиян на прошлогодних весьма непростых выборах, Грудинин, по всей видимости, кого-то из власть имущих очень сильно не то напугал, не то обидел. Допустив его до президентской кампании, администраторы политических процессов просчитались.
Да, Грудинин занял второе место, показав результат не лучше, чем представители КПРФ до него. Но помимо результата, добытого потом, нервами и скандалами, он показал, что можно жить, как у него в Совхозе: на территории социального оптимизма, где жители не пребывают в депрессии, откладывая последние копейки на черный день. Чтобы, как в известной пословице, на обиженных воду не возили или еще чего хуже, политические администраторы решили по факту уничтожить Совхоз имени Ленина. Нет позитивного примера — нет проблемы, которая мозолит глаз. Уже в июне Павел Грудинин может лишиться своего детища, которое за 25 лет его председательства пережило турбулентные 90-е, период мировых и внутриэкономических кризисов и пять рейдерских атак.
«Рейдерские атаки — это не только бандиты или люди, которые захотят захватить предприятие, — рассказывает Павел Грудинин. — Это еще и поддерживающие их различные структуры. Административные, правоохранительные и прочие. И мы сейчас подвергаемся самой серьезной, самой тяжелой атаке. Причем она длится больше года, с тех пор, когда не знал никто, даже я, что меня могут выдвинуть кандидатом в президенты, уже тогда депутат от «Единой России» по Московской области Владимир Жук обходил наших акционеров и пытался организовать начало этой рейдерской атаки. Уже было готово несколько судебных исков в адрес Совхоза имени Ленина с обвинениями предприятия и директора в неправомочных действиях. Некоторые иски из-за того, что была кандидатская кампания, были рассмотрены очень быстро. Представляете, Арбитражный суд рассмотрел в течение 18 дней дело, которому месяц только на подготовку дается. И все это сложилось затем в общую пиар-кампанию против совхоза. Меня там обвинили — помните, что я «миллиардер»? Еще куча всякой грязи была».
В период предвыборной кампании, когда наверху стало ясно, что рейтинг, казалось бы, безобидного и мало кому известного директора совхоза внезапно пошел вверх, через федеральные СМИ на Грудинина вылилась целая масса непроверенной информации, слухов и домыслов. Кандидат в президенты по щелчку пальцев превратился в офшорного долларового миллиардера, который кидает на квартиры своих пайщиков и дольщиков (сам Грудинин утверждает, что их в принципе никогда не было в совхозе) и бессовестно утаивает от своей законной жены Ирины Грудининой, с которой не живет уже 10 лет, реальный капитал.
Как только закончилась предвыборная кампания, Грудинин принял решение официально зафиксировать развод с супругой. Делать, наверное, это было надо раньше, учитывая, что директор совхоза уже долгое время жил с гражданской женой, которая подарила ему еще двух маленьких детей, однако, как рассказывал сам Павел Николаевич, первая жена долгое время не давала ему развода.
«А дальше произошла, конечно, очень неприятная для меня вещь. Супруга, с которой мы 10 лет не живем, поверила в россказни о моих миллиардах. И решила, что она должна получить очень много денег. Хотя никаких миллиардов не было, и я через своих сыновей объяснял ей это. Но на нее вышел этот вот главный рейдер Москвы Палихата», — говорит экс-кандидат в президенты России.
В рамках бракоразводного процесса суд города Видное Московской области постановил, что Грудинин должен передать своей бывшей супруге две трети акций Совхоза имени Ленина. Однако, как выяснилось далее, Ирина Грудинина выписала генеральную доверенность на представление своих интересов некоему бизнесмену Владимиру Палихате.
Палихата — личность довольно интересная. По данным СМИ, при его непосредственном участии был захвачен универмаг «Москва», а на самого руководителя универмага было заведено уголовное дело. На этом Палихата не ограничился. Участь скандальных сделок с недвижимостью постигла «Гипрохим», редакцию «Нового времени», ЦКБ «Связь», ЗАО «Инфико», ОАО «Металлист», ЗАО «МАКЦ», завод «Контактор» (Ульяновск), ОАО «Терминал» (Санкт-Петербург) и десятки других объектов по всей стране. Помимо прочего, именно Владимир Палихата был одним из основных спонсоров предвыборной кампании экс-кандидата в президенты Ксении Собчак.
«Насколько я знаю, в планах у Палихаты возбуждение уголовных дел против акционеров, против директора, чтобы оказать давление, — продолжает Грудинин. — За спиной Палихаты, или рейдеров, стоит «Единая Россия». Я называл депутата Жука... Юристы, представляющие интересы Палихаты, — это одна и та же компания. Они из суда в суд переходят. И все это контролируется представителями вот этой правящей партии. И конечно, тут есть политический мотив... И вообще, народные предприятия — это как бельмо на глазу, потому что как объяснить народу их успехи?! Деньги тут никто за рубеж не выводит, а вкладывает в дело: лучшие школы, детские сады. Поэтому мотив политический есть: уничтожить, чтобы не было больше примера положительного. Да еще наши земли являются очень лакомым куском. А рядом с нами собираются строить 10 миллионов квадратных метров — фирма «Самолет Девелопмент». Известный достаточно застройщик. И мы не даем свои поля, для того чтобы провести коммуникации и их застроить тоже».
Будучи председателем совета депутатов городского поселения Видное в Московской области, Грудинин делал все, чтобы не допустить появления городского округа Видное. Для этого подмосковным властям необходимо было объединить все поселения, входящие в Ленинский муниципальный район: сельские поселения Молоковское, Булатниковское, Володарское, Развилковское, Совхоз имени Ленина, а также два городских поселения — Видное и Горки Ленинские. Нужно это для того, чтобы отдать земли сельскохозяйственного назначения под застройку.
Занимательный факт: застройкой занимается крупнейший девелопер Подмосковья — группа компаний «Самолет», совладельцем которой является брат губернатора Московской области Максим Воробьев. Еще один застройщик – группа компаний «Рота», учредителем которой является депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин, а председателем совета директоров ГК «Рота» — его жена, Алла Налча (Саблина).
10 миллионов квадратных метров жилья, о котором говорит Грудинин, собираются возвести в поселении Молоковское. Согласно Генплану, в ближайшее время там должна начаться многоэтажная застройка полей и части лесов сельского поселения, включая пойму реки Москвы. После застройки Молоковское трансформируется в огромный город на 245 тысяч жителей, что в три раза больше города Видное и на 100 тысяч жителей больше, чем во всей Магаданской области.
Совхоз имени Ленина стоял до последнего, насмерть и отказывался отдавать свои земли под застройку. Однако в эпоху дикого капитализма, казалось, невозможное становится возможным. Сначала Павел Грудинин был снят с поста председателя совета депутатов, а после — лишен мандата.
Коммунисты попытались было заступиться за своего экс-кандидата в президенты и давнего друга. Решением президиума ЦК КПРФ мандат депутата Госдумы скоропостижно ушедшего от нас нобелевского лауреата Жореса Алферова должен был перейти Павлу Грудинину. Но не тут-то было. Центризбирком выступил резко против, чем превысил свои должностные полномочия, о чем Daily Storm ранее подробно сообщал. Отказались встать на сторону коммунистов и суды разных инстанций — от городского вплоть до Верховного. Геннадий Зюганов тогда обвинил в беспределе некоторых лиц в администрации президента, однако не стал называть их фамилии.
«Все это, конечно, позорище, которое перечеркивает даже элементарные завоевания, которые были достигнуты страной. Все вернулось к худшим временам 90-х годов. Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИКу. Он «берет под козырек» и начинает заниматься инсинуацией», — заявил лидер КПРФ 21 марта после заседания Центризбиркома.
Лишив Грудинина всевозможных козырей, власть руками рейдеров приступила к этапу уничтожения его совхоза. В КПРФ не смогли спокойно наблюдать за тем, как предпринимаются попытки ликвидировать их кандидата в президенты, а потому решили устроить залп из всех имеющихся пушек.
В середине мая коммунисты перешли в наступление, организовав кампанию по защите Павла Грудинина и народного предприятия «Совхоз имени Ленина» от произвола властей. По всей стране проводятся протестные акции в виде митингов и пикетов, принимаются обращения на имя руководства страны и собираются подписи граждан в поддержку Грудинина.
В свою очередь депутаты фракции КПРФ в Государственной думе во главе с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым направили обращения на имя президента Владимира Путина и генерального прокурора Юрия Чайки, а также в другие правоохранительные органы. В письмах (имеются в распоряжении Daily Storm) вскрывается подоплека попытки рейдерского захвата совхоза.
В обращении к Генпрокурору отмечается, что Палихатой «при активном участии правоохранительных органов и судов Московской области» используются характерные для рейдерства методы:
«Узнав о расторжении брака Грудинина Павла с бывшей супругой в июле 2018 года, с которой он не проживал с 2009 года, Палихата Владимир, решив использовать Грудинину Ирину в своих интересах, получил доверенность от Грудининой Ирины на совершение всех действий с правом передоверия третьим лицам. На основании такой доверенности он привлек к делу своих юристов, которые предъявили в Видновский городской суд Московской области от ее имени иск о разделе совместно нажитого имущества с требованиями о передаче ей крупного пакета акций предприятия. Выданная доверенность на имя Палихаты Владимира дает тому возможность распоряжаться имуществом, полученным Грудининой Ириной в результате раздела. По имеющимся сведениям, Грудинина Ирина и Палихата Владимир заключили предварительный договор, согласно которому Грудинина Ирина продает весь пакет акций, полученных в результате раздела, Палихате Владимиру, а он предварительно оплачивает ей стоимость этих акций», — сообщают Юрию Чайке коммунисты и просят провести проверку всех изложенных в документе обстоятельств, обеспечить законность при применении контрольно-надзорных мер к Совхозу имени Ленина, а также в отношении Павла Грудинина.
Почти в аналогичном обращении к Владимиру Путину коммунисты просят того пресечь нескончаемые акции по преследованию экс-кандидата в президенты, поскольку эти «действия власти наносят ущерб российской демократии и дискредитируют институт президентских выборов в России».
С коммунистами сложно не согласиться. Подобного беспрецедентного давления на экс-кандидата в президенты за всю историю существования современной России не было ни разу. На ум приходит разве что ситуация с кандидатом в главы государства на выборах в 2012 году — олигархом Михаилом Прохоровым. Однако этот бизнесмен, заняв всего лишь третье место по итогам избирательной кампании, отделался, можно сказать, легким испугом. После недолгой игры в политику Прохорову четко дали понять, где его место. Обыски в группе компаний ОНЭКСИМ и разборки с РБК, который тогда принадлежал Прохорову и делал расследования о так называемой дочери Путина Екатерине Тихоновой и так называемом зяте президента Кирилле Шамаловой. В итоге из публичной политики олигарх ушел, а РБК благополучно продал, после чего каждый остался довольным и при своих. То ли дело Грудинин…
Совхоз имени Ленина, который сегодня находится под угрозой исчезновения, — это не только его «красный директор», но и жители поселка, которые работают в одноименном совхозе.
На днях они создали адресованную президенту петицию на сайте Change.org. В открытом письме Владимиру Путину местные жители и рабочие выступили в поддержку и защиту Грудинина, которому многие из них обязаны хорошими условиями труда, зарплатами почти в 100 тысяч рублей, крышей над головой, современными школами и детсадами для их детей, бесплатными секциями и просто человеческим отношением.
«Если хозяйство не переживет очередную рейдерскую атаку, более тысячи работников и членов их семей останутся без средств к существованию. Все хорошее, что было создано 100-летним трудом наших отцов и дедов на благо России, будет уничтожено в угоду кучке коррупционеров и рейдеров», — отмечается в петиции.
Ситуация с Грудининым и Совхозом имени Ленина — наглядная иллюстрация страхов политической системы России. Предприятие, которое прошло через все беды 90-х, которое без нефтяных вливаний нулевых сумело к 2019 году добиться роста зарплат своих работников на фоне пятилетнего падения доходов жителей остальной России, безусловно является бельмом на глазу чиновников.
Вместо того чтобы выплачивать миллионные дивиденды своим акционерам, как этим принято заниматься в крупных госкомпаниях, ЗАО «Совхоз имени Ленина» отправляло большую часть выручки и доходов на развитие инфраструктуры. За счет средств совхоза построены многоэтажные жилые дома, два детских сада (один из них в виде сказочного замка), бесплатная школа по лучшим мировым стандартам, храм, детские площадки, благоустроены пруды с зонами отдыха, создан «Парк сказок» для детей и многое другое.
Получается так, что один предприниматель сделал в отдельно взятом поселке, казалось бы, невозможное: построил уголок социализма с грудининской спецификой. Допускаем даже, что ради выживания в 90-х годах ему приходилось идти на разнообразные сделки, договариваться с акулами криминалитета, лавировать меж представителей власти и правоохранительными органами. Но если такова цена «территории социального оптимизма», как ее называет Грудинин, то она более чем оправдана. С невообразимо большими ресурсами и возможностями целое государство не смогло и близко приблизиться к заданным директором стандартам. А значит, его надо растоптать, поскольку Совхоз имени Ленина — это родина страха российской политической системы наших дней.