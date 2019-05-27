Избитый мундеп Шендерович: Оба были хороши. Да, я его троллил немного





Daily Storm связался с депутатами, чтобы попытаться разобраться в сути конфликта и узнать, как мундепы будут работать дальше.

Депутат Алексеев на вопросы Daily Storm ответил, что не готов давать официальных комментариев по поводу инцидента. Кроме того, Алексеев поделился видеозаписью с заседания комиссии. Она длится больше трех с половиной часов и заканчивается ровно перед началом депутатской драки.





Из видео следует, что Денис Шендерович взял камеру Алексеева, на которую тот записывал заседание, и выключил. Это и не понравилось депутату-коммунисту.

Шендерович пояснил произошедшее более развернуто.

«Никто из нас не хотел обсуждения этого инцидента, но шила в мешке не утаить, и поскольку история стала обрастать слухами, возникла необходимость пояснений.

Инцидент был. Алексей накинулся на меня после того, как я выключил его камеру по окончании заседания комиссии», — отметил он, добавив, что драки не было как таковой.





«Это было избиение. Все, что я сделал, — это сдержался. Про больницу. В больницу меня не клали. Я ездил в медучреждение для фиксации побоев. Чувствую себя хорошо», — сообщил он.

Депутат уточнил, что они встречались со своим оппонентом 25 мая. Алексеев не считает себя виноватым и не собирается извиняться перед Шендеровичем и присутствовавшими при драке людьми.

«Извиняться он не собирается, считает, что был прав. Но если посмотрите видео с других заседаний, то поймете, что у нас традиция прямо — чужие вещи трогать. Он мою камеру тоже трогал и выключал».