Избитый мундеп Шендерович: Оба были хороши. Да, я его троллил немного

Муниципальный депутат округа Кунцево в Москве Алексей Алексеев из КПРФ 23 мая во время заседания комиссии по ЖКХ напал на своего коллегу Дениса Шендеровича из «Яблока». Конфликт между мундепами попал на видео. Там видно, что Алексеев подходит к Шендеровичу со спины и начинает его избивать. Звука на видео нет. Шендерович ошарашен и не оказывает сопротивления. Через какое-то время представителей власти разняли. Шендерович отправился в медпункт, там ему оказали необходимую помощь и задокументировали побои.
Daily Storm связался с депутатами, чтобы попытаться разобраться в сути конфликта и узнать, как мундепы будут работать дальше.
Депутат Алексеев на вопросы Daily Storm ответил, что не готов давать официальных комментариев по поводу инцидента. Кроме того, Алексеев поделился видеозаписью с заседания комиссии. Она длится больше трех с половиной часов и заканчивается ровно перед началом депутатской драки.
Из видео следует, что Денис Шендерович взял камеру Алексеева, на которую тот записывал заседание, и выключил. Это и не понравилось депутату-коммунисту.
Шендерович пояснил произошедшее более развернуто.
«Никто из нас не хотел обсуждения этого инцидента, но шила в мешке не утаить, и поскольку история стала обрастать слухами, возникла необходимость пояснений.
Инцидент был. Алексей накинулся на меня после того, как я выключил его камеру по окончании заседания комиссии», — отметил он, добавив, что драки не было как таковой.
«Это было избиение. Все, что я сделал, — это сдержался. Про больницу. В больницу меня не клали. Я ездил в медучреждение для фиксации побоев. Чувствую себя хорошо», — сообщил он.
Депутат уточнил, что они встречались со своим оппонентом 25 мая. Алексеев не считает себя виноватым и не собирается извиняться перед Шендеровичем и присутствовавшими при драке людьми.
«Извиняться он не собирается, считает, что был прав. Но если посмотрите видео с других заседаний, то поймете, что у нас традиция прямо — чужие вещи трогать. Он мою камеру тоже трогал и выключал».
На вопрос, были ли у депутатов какие-то межличностные конфликты раньше, Шендерович ответил отрицательно.
«В целом у нас всегда были нормальные отношения. Да, мы конкурировали, но это нормально. Мне не нравилось, что он на Рублево (микрорайон в Кунцеве. — Примеч. Daily Storm) деньги перетягивал. Но это тоже логично, он от этого округа избирался, он там и живет. Но, думаю, другие жители Кунцева согласятся, что деньги нужно распределять равномерно. В общем, по всяким вопросам ЖКХ и социалке он за Рублево выступал».
По словам Шендеровича, коллеги осуждают поступок Алексеева.
«Я говорил с коллегами, они от всей этой ситуации не в восторге. Поддерживает Алексеева только Влад Туркин, но они друзья и живут друг напротив друга. Ну и вообще, Туркин в прошлом году был осужден за такое же нападение на сотрудницу аппарата муниципалитета».
Мундеп уточняет, что на видео все выглядит довольно жестко, но в реальности избиение не было таким страшным.
«Если бы мы на ринге сошлись или в лесу без свидетелей, то это одно. Можно ведь по-разному разбираться. А так забудется ведь, что Шендерович с Алексеевым дрались, но помнить будут, что в Кунцеве вот такие депутаты. Именно поэтому я и хочу, чтобы он извинился. Он не только меня оскорбил, но и всех людей, которые присутствовали при этом. А я готов с ним какое-то дело полезное в знак примирения сделать».
На вопрос, не мог ли спровоцировать Алексеева Шендерович на заседании, тот ответил: «Оба были хороши. Да, я его троллил немного, но страшного и некрасивого ничего не происходило. И уж тем более такого, за что побить можно. Мы можем быть противниками в политике, но биться нужно честно».
Шендерович уточнил, что депутаты продолжат совместную работу: «Для жителей и совета депутатов все останется без изменений. Мы продолжим совместно работать, и все, что было наработано и планировалось, останется в том же ключе без изменений. Этот случай — личное, которое не должно затрагивать никаких общественных интересов. Это мое мнение. Как поступит Алексей — не знаю».