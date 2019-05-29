«Искоренять предателей в собственных рядах». О чем генпрокурор Чайка общался с депутатами Госдумы

Генеральный прокурор России Юрий Чайка впервые с июня 2016 года выступил перед депутатами Госдумы. Его предыдущий визит в парламент был перед новыми выборами в законодательный орган, так что почти 450 депутатов нового созыва лицезрели Чайку впервые. Основная тема, которую прокурор выбрал для выступления, была следующей: соблюдение законодательства в обеспечении трудовых прав граждан. Впрочем, этим встреча, естественно, не ограничилась.
В КПРФ не упустили возможности обратиться к Чайке с просьбой взять на контроль ситуацию вокруг Совхоза имени Ленина и призвали генпрокурора пресечь попытки политической расправы над экс-кандидатом в президенты Павлом Грудининым. «Справедливая Россия» обратила внимание на необходимость ужесточения уголовного законодательства в части возврата в УК РФ конфискации имущества коррупционеров, а также предложила вернуть контрольно-надзорные функции прокурорам. Либерал-демократы, в свою очередь, возмутились малым числом выносимых оправдательных приговоров в судебных инстанциях и предложили вернуть в Уголовный кодекс понятие ссылки. В партии власти же пожаловались на неконтролируемый рост нелегальной миграции в нашей стране и попросили рассмотреть возможность привлечения к ответственности тех бизнесменов, которые используют труд таких мигрантов.
Начиная выступать перед депутатами, Чайка сразу же перешел к делу.
«В 2018 году и I квартале 2019 года пресечено более 5,3 миллиона нарушений закона. По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше одного миллиона виновных лиц, возбуждено 27 тысяч уголовных дел», — рассказал генпрокурор.
Несоблюдение трудовых прав, по его словам, является наиболее острой проблемой для граждан. В сфере оплаты труда за 2018 год Генпрокуратурой было зафиксировано наибольшее количество нарушений. В целом же за отчетный период по поводу нарушения трудовых прав в надзорный орган поступило 165 тысяч обращений, из которых более половины были признаны обоснованными.
«Всего в сфере трудового законодательства защищены права 620 тысяч работников, — докладывал Чайка. — По требованию прокуроров погашена задолженность по заработной плате в размере 26 миллиардов рублей. В связи с допущенными нарушениями почти 115 тысяч виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности».
Еще одной весьма горячей темой является ситуация вокруг обманутых дольщиков. Генеральный прокурор сообщил, что его ведомство держит эту тему на контроле. По его данным, в России сегодня существуют 894 дома, у которых сорваны сроки строительства. 39 тысяч граждан до сих пор ждут обещанного жилья.
«Принимаемые совместно с органами государственной власти меры приносят результаты. Ситуация постепенно меняется. Так, в 2018 году восстановлены права почти 10 тысяч пострадавших, урегулирована ситуация вокруг 239 долгостроев», — рассказал Чайка.
Занимательно, что ситуацию вокруг дольщиков ЖК «Царицыно» главный прокурор России не упомянул и никак не прокомментировал. Случай, конечно, частный и, к сожалению, вполне обыденный, но при этом достаточно пикантный. В данный момент обманутые дольщики этого недостроенного жилкомплекса судятся ни с кем иным, как с самим Юрием Чайкой, о чем ранее сообщал Daily Storm. Именно на основании его постановления было отменено уголовное дело в отношении чиновников правительства Москвы, которое завели в Следственном комитете России, учитывая имеющиеся материалы и доказательства состава преступления.
Говорил Чайка и о госпрограмме обеспечения безопасности полетов в России, которая не соответствует международным стандартам. Генпрокурор сообщил, что в стране отсутствует человек, который бы отвечал за ее реализацию, в то время как положения госпрограммы не обновлялись более 10 лет.
Под шквал критики главы надзорного ведомства попали сотрудники госструктур, виновные в нарушении законов, обеспечивающих охрану природы. Помимо прочего, Генпрокуратура устроит масштабную проверку российских школ, оценит уровень безопасности, качество питания и профилактику преступности в учебных учреждениях.
В выступлении генпрокурора было много интересных цифр, доводов и фактов. Однако, по мнению ЛДПР, Чайка не затронул главного. В лице бессменного председателя Владимира Жириновского партия выразила обеспокоенность неприлично низким количеством оправдательных приговоров.
«Почему в России так мало оправдательных приговоров? Всего 0,2%, тогда как в других странах этот показатель достигает 20%! Да, сейчас у нас заключенных меньше, чем было в советский период, но все равно больше, чем было в царской России! Зачем мы прогоняем полстраны через тюрьмы? Запирать за решеткой нужно только убийц, насильников, наркоторговцев, крупных мошенников и воров, остальным назначать наказания, не связанные с лишением свободы», — высказался Жириновский и предложил вернуть в Уголовный кодекс такой вид наказания, как ссылка.
В «Единой России» аргументированно подхватили тему защиты трудовых прав граждан, но также заострили внимание на том, что не прозвучало в докладе генпрокурора. Первый замруководителя думской фракции партии власти Андрей Исаев посвятил свое выступление трудовым правам граждан и назвал весьма острой проблему долгов обанкротившихся предприятий по зарплатам.
По словам Исаева, Генеральная прокуратура очень многое сделала для решения этой проблемы: «Если, например, в 2016 году было выявлено 708 тысяч нарушений в этой области, то уже в прошлом году — 441 тысяча, в полтора раза меньше. <…> Тем не менее это все-таки много, за этим судьбы людей, а во-вторых, остается абсолютно не решенной тема задолженности по заработной плате на обанкротившихся предприятиях».
«Мы видим, что здесь правовые механизмы не срабатывают, ситуация зачастую выглядит как безнадежная. А значит, — продолжил единоросс, — необходима законодательная достройка: необходимо вернуться к вопросу страхования занятости, рассмотреть возможность ратификации 173-й Конвенции МОТ, которая напрямую защищает интересы работников этих предприятий, рассмотреть возможность конфискации имущества работодателя по иску прокуратуры, для того чтобы закрыть задолженность перед работниками».
Также первый замруководителя фракции «Единая Россия» подробно остановился на вопросе нелегальной миграции. Исаев полагает, что «серая» занятость и выплата денег в конвертах должны быть остановлены раз и навсегда, а предпринимателей, которые используют труд нелегальных мигрантов, должны привлекать к ответственности.
«Мы считаем целесообразным рассмотреть возможность введения прямого состава в Уголовный кодекс о привлечении к ответственности за использование труда нелегальных мигрантов в бизнесе. Подчеркиваю, не в личном хозяйстве, а в интересах бизнеса», — считает депутат.
Что касается бизнеса, который часто покрывают нерадивые чиновники в своих личных интересах. Юрием Чайкой была затронута тема борьбы с коррупцией. Он отчитался перед депутатами, что в период с 2016 года ведомством было направлено несколько десятков исков об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму 25 миллиардов рублей. При этом иски на сумму 11,5 миллиарда рублей уже удовлетворены в судах.
К слову, именно этим оказались недовольны депутаты «Справедливой России». По их мнению, взымать коррупционных денег в пользу государства можно и нужно больше. Для этого в Уголовный кодекс необходимо вернуть конфискацию имущества и денежных средств как вид наказания за определенные виды преступлений.
Соответствующее предложение подготовил заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Олег Нилов и лично вручил генпрокурору. Депутат пояснил, что в настоящее время практика изъятия имущества и денег у злоумышленников работает, по его мнению, неудовлетворительно.
«Находят залежи, тонны денег, килограммы золота, а в казну попадают в лучшем случае копейки», — заявил Нилов Daily Storm.
Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, выступавший от фракции эсеров, в свою очередь, выразил мнение, что прокурорские структуры нужно вооружить необходимым правовым механизмом, который в современных условиях будет защищать устои государства и интересы всех граждан.
«Хватит ли у нашей прокуратуры политической воли и необходимого механизма для того, чтобы по существу разобраться с теми уголовными делами, которые возникли в отношении представителей силовых структур, у которых изъяты миллиардные суммы денег? Это какое-то новое явление в современной российской державе. Мы должны ответить и на этот вопрос! Нам представляется необходимым, что нельзя все это отдавать только прокуратуре, но и на себя [нужно] взять часть информации и какие-то меры. Надо расширять рамки парламентского контроля!» — добавил Рыжак.
«Прокурор практически потерял возможность контролировать предварительное расследование и дознание, — продолжил эсер. — Прокурору надо возвращать все полномочия. Мы не говорим о том, что надо создавать специализированные следственные подразделения в рамках самой Генеральной прокуратуры. Пусть Следственный комитет сам разбирается, но контрольные, надзорные функции прокурору надо возвращать на всех этапах!»
Об отсутствии ряда необходимых полномочий у прокуратуры рассказал и первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, коммунист Юрий Синельщиков. В частности, первый зампрокурора города Москвы в 1995-2003 годах обратил особое внимание на деградацию предварительного следствия.
«Следователям многократно отказывают в возбуждении уголовного дела при наличии явных признаков преступления, однако прокурор не вправе сам возбудить дело. Следователи проявляют лень или предвзятость при расследовании преступлений, однако прокурор не вправе их отстранить от расследования или дать обязательные для исполнения указания, — перечисляет Синельщиков. — Прокурор не вправе прекратить оконченные расследованием дела, поступившие к нему с обвинительным заключением, из материалов которых не усматривается состава преступления, а вынужден вновь и вновь направлять их следователю. Прокурор не вправе присутствовать на месте происшествия, когда совершены террористический акт, убийство, другое преступление. Прокурор не вправе допросить обвиняемого до того, как вопрос о заключении его под стражу будет разрешаться в суде и так далее».
Отдельно депутат-коммунист призвал ликвидировать зависимость региональных прокуроров от местных властей в случаях, когда приходится рассматривать сигналы о подтасовках и иных нарушениях на выборах.
«Ход избирательных кампаний руководителей регионов держат под особым контролем, и они способны нейтрализовать прокурорское вмешательство в эту сферу до тех пор, покуда назначение прокурора на должность будет зависеть от их воли. Необходимо убрать это правило из нашего законодательства. Прокурор был независим от губернаторов не только по канонам, которые были прописаны Лениным в 1922 году, но и при царях», — напомнил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, член фракции КПРФ Юрий Синельщиков.
В конце своего выступления коммунист обратился к Чайке с настоятельной просьбой «тщательно разобраться со всеми теми противозаконными давлениями, которые оказываются, оказывались и продолжают оказываться на бывшего кандидата в президенты Российской Федерации Павла Грудинина, в соответствии с нашим запросом».
С директором Совхоза имени Ленина Чайка пока разбираться не собирается. Ранее на заседании он уже ответил на просьбу коммуниста Николая Харитонова прекратить политический произвол и давление на экс-кандидата в главы государства: «Закон суров, но это закон».
Завершая правительственный час в Государственной думе, генеральный прокурор согласился с депутатами, что дальше так жить нельзя. По его мнению, парламентарии должны объединиться с надзорным органом и единым фронтом преодолевать нарушение законности, избавиться от преступности всех уровней, а также «искоренить предателей в собственных рядах».