«Искоренять предателей в собственных рядах». О чем генпрокурор Чайка общался с депутатами Госдумы

Генеральный прокурор России Юрий Чайка впервые с июня 2016 года выступил перед депутатами Госдумы. Его предыдущий визит в парламент был перед новыми выборами в законодательный орган, так что почти 450 депутатов нового созыва лицезрели Чайку впервые. Основная тема, которую прокурор выбрал для выступления, была следующей: соблюдение законодательства в обеспечении трудовых прав граждан. Впрочем, этим встреча, естественно, не ограничилась.

В КПРФ не упустили возможности обратиться к Чайке с просьбой взять на контроль ситуацию вокруг Совхоза имени Ленина и призвали генпрокурора пресечь попытки политической расправы над экс-кандидатом в президенты Павлом Грудининым. «Справедливая Россия» обратила внимание на необходимость ужесточения уголовного законодательства в части возврата в УК РФ конфискации имущества коррупционеров, а также предложила вернуть контрольно-надзорные функции прокурорам. Либерал-демократы, в свою очередь, возмутились малым числом выносимых оправдательных приговоров в судебных инстанциях и предложили вернуть в Уголовный кодекс понятие ссылки. В партии власти же пожаловались на неконтролируемый рост нелегальной миграции в нашей стране и попросили рассмотреть возможность привлечения к ответственности тех бизнесменов, которые используют труд таких мигрантов.





Начиная выступать перед депутатами, Чайка сразу же перешел к делу.