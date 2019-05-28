«Ни фига себе!»: впервые за три года в Госдуму явится генпрокурор Юрий Чайка

Генеральный прокурор Юрий Чайка впервые с 2016 года посетит депутатов Государственной думы. В рамках правительственного часа глава надзорного органа расскажет парламентариям о состоянии законов и правопорядка в Российской Федерации, в том числе о соблюдении законности в сфере защиты трудовых прав граждан. Впрочем, учитывая, что генпрокурор очень редко бывает на заседаниях нижней палаты парламента, у депутатов оппозиционных фракций накопился к нему целый ряд важных вопросов и встречных предложений.
В «Единой России» рассказали Daily Storm, что подготовили для Юрия Чайки вопросы по поводу обеспечения прав обманутых дольщиков, нелегальной трудовой миграции и темы безопасности детей в школах.
«Основная тема завтрашнего правчаса — обеспечение трудовых прав граждан. Я буду выступать от фракции и обязательно об этом расскажу, опираясь, в том числе, на те конкретные вопросы, которые звучали на состоявшемся съезде профсоюзов России», — поведал первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Михаил Емельянов убежден, что Генпрокуратуре необходимо помочь усилить возможности надзора за следствием со стороны ее работников.
«Вообще я считаю, что роль прокуратуры нужно усиливать в правоохранительной системе в отношениях с другими органами», — поделился своим мнением эсер Емельянов.
Его коллега по фракции, депутат Госдумы Олег Нилов поделился с Daily Storm конкретной проблемой, которую необходимо решить в ближайшее время. На завтрашнем заседании парламента он передаст Юрию Чайке депутатский запрос (есть в распоряжении Daily Storm) с просьбой вернуть в уголовное законодательство такой вид наказания, как конфискация имущества коррупционеров. В данный момент конфискация является лишь одной из мер уголовно-правового характера, а в качестве конкретного наказания она была отменена в далеком 2003 году.
«Даже в случае, если лицо не может назвать источник возникновения средств для приобретенных активов, имущество далеко не всегда возвращается в казну, — негодует замруководителя фракции эсеров Олег Нилов. — Конфисковать имущество можно без особых затруднений лишь в том случае, если будет доказан факт того, что оно было получено в результате преступного деяния, что в ряде случаев не представляется возможным».
Нилов напоминает, что за последние шесть лет было конфисковано только 1,8 миллиарда рублей. В соответствии с недавно принятыми новшествами, начиная с этого года конфискованные средства будут поступать в Пенсионный фонд Российской Федерации. Однако Олег Нилов недоумевает: деньги и общая стоимость имущества только лишь бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко оценивались на сумму около девяти миллиардов рублей. А у недавно схваченного за руку руководителя одного из отделов управления ФСБ полковника Кирилла Черкалина изъяли и вовсе 12 миллиардов рублей.
«Представляется, что это только лишь верхушка айсберга», — резюмирует Нилов.
В документе отмечается, что возврат конфискации как вида наказания в Уголовный кодекс должен коснуться коррупционеров, нарушителей ПДД в состоянии алкогольного опьянения, наркокурьеров, наркоторговцев и многих других.
В ЛДПР также подготовили целый ряд вопросов к генеральному прокурору. Замруководителя фракции партии либерал-демократов Ярослав Нилов сообщил Daily Storm, что депутаты передадут Юрию Чайке вопросы, которые чаще всего беспокоят их избирателей:
«Завышенные тарифы на услуги ЖКХ, о чем недавно говорили в Генпрокуратуре, вопросы нерегламентированной установки камер контроля скорости, фиксирующих нарушение правил дорожного движения. Вопросы, связанные с мусорной реформой, с нарушением прав инвалидов, с принятием решений должностными лицами, которые нарушают права наших граждан. Жилищные вопросы, квартирные, вопросы оказания качественной медицинской помощи, меры социального обслуживания. Вопрос задержки заработной платы, незаконных увольнений. То есть все те вопросы, которые перед нами ставят наши избиратели на встречах», — говорит Ярослав Нилов.
По словам замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, партия регулярно обращается в прокуратуру.
«В зависимости от региона, реакция на наши обращения разная. При этом надо помнить, что прокуратура — это надзорный орган, и возможности у нее не безграничные», — добавляет Нилов.
Депутатские запросы в правоохранительные и надзорные органы — одна из вариаций реализации парламентских обязанностей. Однако депутаты часто сталкиваются с тем, что прокуроры присылают им отписки на запросы вместо реальных ответов на животрепещущие вопросы.
Одним из наиболее активных парламентариев, отправляющих в Генпрокуратуру запросы с просьбой о принятии мер прокурорского реагирования, является депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он отмечает, что из 100 обращений ответ по существу присылается только в лучшем случае на 10.
«Все остальное — в отвал, одни формальности. Это ненормально», — жалуется Рашкин.
По возможности глава московских коммунистов собирается переговорить с Чайкой об обманутых дольщиках. Ранее Daily Storm уже писал о том, как дольщики ЖК «Царицыно» судятся с генеральным прокурором, который отменил постановление Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц правительства Москвы. Дольщики убеждены, что прокуратура покрывает чиновников, ответственных за введение в строй недвижимости, на строительстве которой были украдены миллиарды.
«Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокурор взял и отменил. Ни фига себе! Вот это работа государственной машины! Причем там состав преступления есть! Я был на приеме у Бастрыкина с группой обманутых дольщиков. Бастрыкин полностью нас поддержал и согласился, что состав есть. Но он не может перепрыгнуть генерального прокурора. Что это такое? Как это можно назвать в правовом государстве?» — возмущается Валерий Рашкин и подтверждает, что не собирается «давать заднюю» в борьбе за права дольщиков.
Последний раз генеральный прокурор Юрий Чайка выступал с докладом перед депутатами Госдумы еще прошлого созыва, в июне 2016 года. Впоследствии встреча парламентариев с руководителем надзорного органа пару раз переносилась из-за насыщенности повестки. При этом Совет Федерации генпрокурор посещает с более завидной регулярностью. С начала 2019 года Чайка удостоил сенаторов своим присутствием дважды. Первый раз — чтобы принять участие в спецоперации по задержанию сенатора Рауфа Арашукова. Второй — отчитаться о борьбе с коррупцией за 2018 год. По словам Чайки, за прошедшие 12 месяцев прокурорами была выявлена 231 тысяча нарушений антикоррупционного законодательства. Треть преступлений связана с неисполнением госслужащими своих обязанностей, а также нарушением запретов и ограничений, установленных действующими законами в отношении чиновников.