«Ни фига себе!»: впервые за три года в Госдуму явится генпрокурор Юрий Чайка

Генеральный прокурор Юрий Чайка впервые с 2016 года посетит депутатов Государственной думы. В рамках правительственного часа глава надзорного органа расскажет парламентариям о состоянии законов и правопорядка в Российской Федерации, в том числе о соблюдении законности в сфере защиты трудовых прав граждан. Впрочем, учитывая, что генпрокурор очень редко бывает на заседаниях нижней палаты парламента, у депутатов оппозиционных фракций накопился к нему целый ряд важных вопросов и встречных предложений.





В «Единой России» рассказали Daily Storm, что подготовили для Юрия Чайки вопросы по поводу обеспечения прав обманутых дольщиков, нелегальной трудовой миграции и темы безопасности детей в школах.





«Основная тема завтрашнего правчаса — обеспечение трудовых прав граждан. Я буду выступать от фракции и обязательно об этом расскажу, опираясь, в том числе, на те конкретные вопросы, которые звучали на состоявшемся съезде профсоюзов России», — поведал первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.





Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Михаил Емельянов убежден, что Генпрокуратуре необходимо помочь усилить возможности надзора за следствием со стороны ее работников.