«Сегодня напишете, а завтра будет давление». Оппозиция боится назвать выгодные ей на выборах регионы

В оппозиционных партиях Daily Storm заявили, что рассчитывают показать на выборах 8 сентября результат не хуже прошлого года, но пока боятся обозначать наиболее перспективные регионы, так как их кандидаты могут быть не допущены до выборов. Это оппозиционеры объясняют падением рейтинга власти, а также ростом непопулярности «Единой России», представители которой все чаще становятся фигурантами скандалов. В самой партии власти надеются на лучшее, но пока от прогнозов воздерживаются. А вот эксперты считают, что сюрпризы возможны в каждом регионе, где не выстроена вертикаль власти и нет качественной работы политтехнологов.
Сегодня во многих субъектах пройдут заседания, на которых состоится официальное объявление выборов. Вчера о старте избирательной кампании объявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, она будет масштабной, а проголосовать в ней смогут 56 миллионов избирателей. Пройдет свыше пяти тысяч выборов различного уровня, на которых будет разыграно свыше 47 тысяч мандатов. Самыми важными из них, безусловно, станут 18 губернаторских кампаний, в ходе которых 16 глав субъектов будут избраны прямым голосованием, два — депутатами региональных заксобарний: в Республике Крым и Кабардино-Балкарии.
Еще в четырех регионах состоятся довыборы в Госдуму — Орловской, Белгородской, Свердловской областях, Хабаровском крае. Не менее значимыми станут выборы новых составов 13 заксобраний. Речь идет о Москве, Севастополе, Крыме, Тульской, Волгоградской, Брянской областях, республиках Татарстан, Алтай, КБР, КЧР, Тыве, Марий Эл и Хабаровском крае.
Главной интригой выборов станет повторение или не повторение результата кампании 2018 года, когда «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение в целом ряде субъектов. Вероятность этого существует, именно поэтому, хотя глава ЦИК публично ратует за конкурентные выборы и снижение муниципального фильтра, представители оппозиции относятся к процедуре регистрации кандидатов настороженно.
«Мы, как политическая партия, участвуем во всех избирательных кампаниях, на всех уровнях выборов. Сказать сейчас, где какие шансы, непросто, потому что мы пока не до конца видим своих конкурентов. Если выборы будут без административного давления, то думаю, что шансы выиграть выборы губернаторов у нас есть в нескольких субъектах. Но в каких именно — я вам не скажу, потому что вы сегодня это напишете, а завтра на нас будет давление», — пояснил Daily Storm вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, предложив сначала дождаться регистрации кандидатов.
По его словам, безусловно, наиболее острая борьба за губернаторское кресло развернется в Санкт-Петербурге, где, как он считает, хорошие шансы на победу есть у ЛДПР, КПРФ и кандидата, поддерживаемого «Единой Россией».
«Борьба будет во всех субъектах. Последние выборы прошлого года показали, что народ уже не верит «Единой России». Мы видим, что большинство ее кандидатов предпочитают выдвигаться путем самовыдвижения, а буквально вчера ВЦИОМ опубликовал рейтинг президента, на котором единороссы всегда и выезжали. Он составляет чуть больше 30%. Это недостаточно для победы на выборах губернаторов, поэтому думаю, что ситуация будет везде непростая», — считает либерал-демократ.
Эту точку зрения разделяет первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.
«На мой взгляд, самые интересные и сложные выборы пройдут в Москве, где будет избираться новый состав Госдумы. Они станут самыми показательными с точки зрения федеральной повестки. Конечно, плохо, что тут не будет выборов по спискам, потому что одномандатные округа не самые показательные. Что касается других субъектов, то ситуация непредсказуема. Пенсионная реформа взорвала политическую жизнь в стране, поэтому в любом из субъектов мы можем увидеть ее последствия», — пояснил Daily Storm справоросс.
Однако пока, по его словам, преждевременно называть регионы, где это может произойти, чтобы власть представителей оппозиции не зачистила. Емельянов убежден, что протестный градус не снизился, а социальная повестка является главным раздражителем населения.
«Пенсионная реформа по-прежнему является раздражителем населения, а доверие к власти не восстановлено. Поэтому оппозиция при правильных усилиях может показать хорошие результаты», — убежден эсер.
Секретарь ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний Сергей Обухов считает, что самые конкурентные выборы пройдут в Москве. Хотя на них не будет партийных списков, но они станут самыми привлекательными для оппозиции, которая будет противостоять «псевдонезависимым» кандидатам «Единой России». «Наша задача-минимум взять победу в 10 округах», — пояснил коммунист. Также высокая конкуренция, по его словам, ожидается в республиках Алтай, Марий Эл, Татарстане, где Рустам Минниханов отказался возглавлять список «Единой России», в Тульской, Волгоградской, Брянской областях, Севастополе.
«Про губернаторские выборы говорить сложно, потому что ключевая проблема для нашей партии — преодоление муниципального фильтра. На этих выборах самостоятельно преодолеть фильтр мы можем только на Сахалине, а во всех остальных регионах потребуются коалиции с другими партиями. Предвосхищать, состоятся ли они, я сегодня не могу», — пояснил Daily Storm Обухов.
Коммунист подчеркнул, что особенностью этой кампании станет «отказ «Единой России» от собственного имени». «Не случайно почти половина губернаторов идут на выборы в качестве самовыдвиженцев. Мы видим, что в Хабаровском крае партия власти придумала для себя мифическую структуру «Время перемен», а в Москве партия власти растворяется в одномандатниках», — отмечает партиец.
А вот замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Виктор Селиверстов от прогнозов воздержался, отметив, что все кандидаты партии будут формировать свою программу вместе с населением конкретного села, района, города.
«Главное для нас — это интересы человека. Упор будет сделан на встречах во дворах, трудовых коллективах, чтобы голос и предложение каждого вошли в программу. Простых избирательных кампаний не бывает. Нам необходимо провести большую работу, и мы к этому готовы. Мы не занимаемся составлением прогнозов, мы работаем с людьми. Именно люди дадут оценку деятельности партии и нашим кандидатам», — сообщил Daily Storm единоросс.
Неоднозначно оценивают выборы эксперты. Глава института избирательных технологий Евгений Сучков считает, что партии могут получить на выборах неожиданные результаты по причине роста протестных настроений, так, как это было прошлой осенью.
«События в Иркутске, где 90 кандидатов снялись с праймериз «Единой России», наводят на некие прогнозы на этот счет. Малейший конфликт в регионе — и сразу негативная реакция. На мой взгляд, поэтому больше интересен вопрос: какова будет роль ЦИК на выборах в этом году, будет ли она также честно и настойчиво заниматься контролем за подсчетом голосов?» — рассуждает Сучков, подчеркивая, что сама Элла Памфилова на этот счет почему-то в этом году молчит.
Прокремлевский политтехнолог, глава АПЭК Дмитрий Орлов, напротив, убежден, что «Единая Россия» сохраняет приоритетные шансы на победу. «Оппозиция, несмотря на невысокие рейтинги власти и существующие социальные проблемы, раздроблена и не может сыграть на негативной повестке комплексно. Текущий рейтинг партии в 36% вполне достаточен для убедительной победы. Но, безусловно, в каждом из регионов партии нужно выстраивать собственную эффективную стратегию: где-то это будет доминирование, где-то коалиция», — считает Орлов, отмечающий, что 11 из 18 губернаторов пойдут на выборы от «Единой России».
По его мнению, это значит, что они не боятся партию и ее рейтинга.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что самые большие сложности у власти будут на выборах в Санкт-Петербурге. «Там врио губернатора Александр Беглов сам себе враг, и с такими друзьями, как у него, врагов не надо. Также непростыми выборы будут на Сахалине, традиционно сложной территории, где у населения есть запрос не на варяга, а на своего местного губернатора. Непростыми они будут и у губернатора Ставрополья», — говорит эксперт.
По его мнению, результат врио губернаторов будет зависеть от умения выстроить вертикаль власти и грамотную избирательную кампанию, а оппозиции — от умения консолидироваться. Самые конкурентные кампании в заксобрания, считает Калачев, пройдут в Хабаровском крае, Севастополе и в любом регионе, где партия не сможет показать свою эффективную работу.
«Проблем у партии становится все больше и больше. Региональные и местные элиты не всегда понимают федеральное руководство партии, которое не всегда отвечает на запросы этих элит. Поэтому люди ищут другие варианты, такие как самовыдвижение или выдвижение от других партий», — говорит эксперт, тем не менее считающий, что партия в целом может улучшить результат за счет того, что применяет разные способы выдвижения своих кандидатов, но по процентам набрать столько же, как в 2018 году.