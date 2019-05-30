«Сегодня напишете, а завтра будет давление». Оппозиция боится назвать выгодные ей на выборах регионы

В оппозиционных партиях Daily Storm заявили, что рассчитывают показать на выборах 8 сентября результат не хуже прошлого года, но пока боятся обозначать наиболее перспективные регионы, так как их кандидаты могут быть не допущены до выборов. Это оппозиционеры объясняют падением рейтинга власти, а также ростом непопулярности «Единой России», представители которой все чаще становятся фигурантами скандалов. В самой партии власти надеются на лучшее, но пока от прогнозов воздерживаются. А вот эксперты считают, что сюрпризы возможны в каждом регионе, где не выстроена вертикаль власти и нет качественной работы политтехнологов.





Сегодня во многих субъектах пройдут заседания, на которых состоится официальное объявление выборов. Вчера о старте избирательной кампании объявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, она будет масштабной, а проголосовать в ней смогут 56 миллионов избирателей. Пройдет свыше пяти тысяч выборов различного уровня, на которых будет разыграно свыше 47 тысяч мандатов. Самыми важными из них, безусловно, станут 18 губернаторских кампаний, в ходе которых 16 глав субъектов будут избраны прямым голосованием, два — депутатами региональных заксобарний: в Республике Крым и Кабардино-Балкарии.





Еще в четырех регионах состоятся довыборы в Госдуму — Орловской, Белгородской, Свердловской областях, Хабаровском крае. Не менее значимыми станут выборы новых составов 13 заксобраний. Речь идет о Москве, Севастополе, Крыме, Тульской, Волгоградской, Брянской областях, республиках Татарстан, Алтай, КБР, КЧР, Тыве, Марий Эл и Хабаровском крае.





Главной интригой выборов станет повторение или не повторение результата кампании 2018 года, когда «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение в целом ряде субъектов. Вероятность этого существует, именно поэтому, хотя глава ЦИК публично ратует за конкурентные выборы и снижение муниципального фильтра, представители оппозиции относятся к процедуре регистрации кандидатов настороженно.





«Мы, как политическая партия, участвуем во всех избирательных кампаниях, на всех уровнях выборов. Сказать сейчас, где какие шансы, непросто, потому что мы пока не до конца видим своих конкурентов. Если выборы будут без административного давления, то думаю, что шансы выиграть выборы губернаторов у нас есть в нескольких субъектах. Но в каких именно — я вам не скажу, потому что вы сегодня это напишете, а завтра на нас будет давление», — пояснил Daily Storm вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, предложив сначала дождаться регистрации кандидатов.





По его словам, безусловно, наиболее острая борьба за губернаторское кресло развернется в Санкт-Петербурге, где, как он считает, хорошие шансы на победу есть у ЛДПР, КПРФ и кандидата, поддерживаемого «Единой Россией».





«Борьба будет во всех субъектах. Последние выборы прошлого года показали, что народ уже не верит «Единой России». Мы видим, что большинство ее кандидатов предпочитают выдвигаться путем самовыдвижения, а буквально вчера ВЦИОМ опубликовал рейтинг президента, на котором единороссы всегда и выезжали. Он составляет чуть больше 30%. Это недостаточно для победы на выборах губернаторов, поэтому думаю, что ситуация будет везде непростая», — считает либерал-демократ.