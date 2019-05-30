Запад руководит российским «Бессрочным протестом»

Авторы доклада по умолчанию считают, что сетка оппозиционных Telegram-каналов — планово созданные ресурсы, которые будут позволять контролировать протестные настроения в Москве, Санкт-Петербурге и регионах.

Координатор проекта Антон Давидченко пояснил Daily Storm, что, по мнению агентства, именно Запад формирует развитие низовых протестных инициатив, потому что любой успешный кейс с «цветными революциями» формируется как горизонтальная низовая инициатива.

«Выявляются лидеры, которые способны мобилизировать протестную активность, а затем с ними ведут целенаправленную работу, с тем чтобы они двигали их по пути политизации и радикализации. Если посмотреть на акции «бессрочников», они довольно быстро переходили к выдвижению политических требований, таких как, к примеру, отставка правительства и президента. Такие требования заранее невыполнимы и далеки от непосредственной проблемы, против которой протестуют и выдвигаются целенаправленно, чтобы отрезать любые пути для компромисса», — говорит политолог.

Он уточняет, что протесты «за все хорошее против всего плохого», которые расшатают политическую обстановку, — это и есть то, чего добивается Запад.

Именно активистам «Бессрочки» приписывается нагнетание протестной активности в самых шумных прямо сейчас регионах страны: Архангельская область, Екатеринбург и Ингушетия. Хотя причины протестов там совершенно разные и идут по разным сценариям.

Давидченко считает, что кураторов «Бессрочки» конкретный повод для протестов не волнует.