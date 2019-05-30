СПЧ: Железную дорогу через «Лосиный Остров» строить нельзя

Строить железную дорогу через национальный парк «Лосиный Остров» нельзя по закону. Границы заповедной зоны в Москве должны остаться незыблемыми, считают в Совете по правам человека (СПЧ) и Гринписе России. Председатель комиссии в СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков сообщил Daily Storm, что свою позицию по нацпарку совет изложил в служебном письме на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева. В правительстве ранее решили изучить возможности изменения границ парка. Соответствующее поручение дал вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт.





«Опасаюсь, как бы не оказалось решение о постройке дороги прецедентом, — сказал Цыпленков Daily Storm. — Свою позицию СПЧ изложил в обращении на имя Дмитрия Медведева: мы против стройки и даже предложили возможные варианты решения проблемы».





Член комиссии СПЧ по экологическим правам Евгений Бобров рассказал Daily Storm: «Мы предложили правительству другие маршруты прокладки дороги, такие, чтобы нацпарку был нанесен меньший урон. Есть варианты пустить в обход или прямо по краю. Как только нам ответят, мы опубликуем оба письма», — отметил Бобров.





Правительство хочет, чтобы железная дорога через «Лосиный Остров» была проложена в рамках строительства Московских центральных диаметров (МЦД). Участок трассы из Пушкино в Домодедово планируется проложить до 2025 года. Юрист Гринпис России Михаил Крейндлин в беседе с Daily Storm объяснил, почему через «Лосиный Остров» нельзя строить трассу.





«Из заповедников и национальных парков нельзя по закону изымать территории. Можно добавить, но нельзя забрать, даже если при отрезании одной части добавляют другую. Так что законно что-то строить на этой территории нельзя», — заявил эксперт.





В марте 2019 года Дмитрий Медведев поручил изменить границы парка для модернизации Щелковского шоссе. Как пояснил Крейндлин, в случае с Щелковским шоссе строительство возможно в рамках законодательства, позволяющего строить дорогу, если та необходима для населенных пунктов, находящихся в границах нацпарка.





«Лосиный Остров» — это уникальный национальный парк, крупнейший лесной массив в черте города в Европе. Здесь обитают около 70 лосей, 300 пятнистых оленей, множество кабанов и зайцев, а также другие животные. Заповедная зона была создана в 1983 году.