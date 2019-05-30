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СПЧ: Железную дорогу через «Лосиный Остров» строить нельзя
Власть

СПЧ: Железную дорогу через «Лосиный Остров» строить нельзя

Правительство собирается рассмотреть вариант постройки железной дороги через национальный парк

Строить железную дорогу через национальный парк «Лосиный Остров» нельзя по закону. Границы заповедной зоны в Москве должны остаться незыблемыми, считают в Совете по правам человека (СПЧ) и Гринписе России. Председатель комиссии в СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков сообщил Daily Storm, что свою позицию по нацпарку совет изложил в служебном письме на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева. В правительстве ранее решили изучить возможности изменения границ парка. Соответствующее поручение дал вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт.


«Опасаюсь, как бы не оказалось решение о постройке дороги прецедентом, — сказал Цыпленков Daily Storm. — Свою позицию СПЧ изложил в обращении на имя Дмитрия Медведева: мы против стройки и даже предложили возможные варианты решения проблемы».


Член комиссии СПЧ по экологическим правам Евгений Бобров рассказал Daily Storm: «Мы предложили правительству другие маршруты прокладки дороги, такие, чтобы нацпарку был нанесен меньший урон. Есть варианты пустить в обход или прямо по краю. Как только нам ответят, мы опубликуем оба письма», — отметил Бобров.


Правительство хочет, чтобы железная дорога через «Лосиный Остров» была проложена в рамках строительства Московских центральных диаметров (МЦД). Участок трассы из Пушкино в Домодедово планируется проложить до 2025 года. Юрист Гринпис России Михаил Крейндлин в беседе с Daily Storm объяснил, почему через «Лосиный Остров» нельзя строить трассу.


«Из заповедников и национальных парков нельзя по закону изымать территории. Можно добавить, но нельзя забрать, даже если при отрезании одной части добавляют другую. Так что законно что-то строить на этой территории нельзя», — заявил эксперт.


В марте 2019 года Дмитрий Медведев поручил изменить границы парка для модернизации Щелковского шоссе. Как пояснил Крейндлин, в случае с Щелковским шоссе строительство возможно в рамках законодательства, позволяющего строить дорогу, если та необходима для населенных пунктов, находящихся в границах нацпарка.


«Лосиный Остров» — это уникальный национальный парк, крупнейший лесной массив в черте города в Европе. Здесь обитают около 70 лосей, 300 пятнистых оленей, множество кабанов и зайцев, а также другие животные. Заповедная зона была создана в 1983 году.


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