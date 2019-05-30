«Россию защитим, а вот Европа должна задуматься». К каким последствиям приведет приостановка ДРСМД?

Заявление стало ответом на сообщения о том, что Польша и Чехия примут предложение США о размещении элементов ПРО на своей территории. С точки зрения Москвы, США нарушили Договор о РСМД, размещая в Европе пусковые установки противоракет. Они гипотетически могут быть применены для размещения крылатых ракет с использованием ракет-мишеней, сходных по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования, и с наращиванием производства и применения ударных беспилотных летательных аппаратов.





Как отмечают эксперты, сегодня модули установок вертикального пуска Mk 41, уже размещенных в системе ПРО на территории Польши и Румынии, позволяют запускать не только противоракеты Standard 2 и Standard 3, но и ракеты «Томагавк» («Томагавк» — крылатая ракета средней дальности (1000—2200 километров), способная нести и ядерную боеголовку).





В 2013 году США начали испытательные пуски с земли авиационной крылатой ракеты AGM-158В с дальностью действия в тысячу километров. А в декабре 2017 года президент Дональд Трамп подписал законопроект об обороне, который в числе прочих предусматривал выделение 25 миллионов долларов на разработку новой крылатой ракеты данного типа. С российской точки зрения, это также является нарушением Договора о РСМД.





В июне 2013 года Владимир Путин на встрече с представителями ВПК РФ назвал решение СССР отказаться от ракет средней дальности «по меньшей мере спорным», а на тот момент глава администрации президента Сергей Иванов заявил о возможности выхода Российской Федерации из договора. Однако тогда этого не случилось.





В июле 2014 года президент США Барак Обама в письме Путину впервые обвинил Россию в проведении испытаний крылатых ракет средней дальности, нарушающих договор. А в ноябре 2016 года в Женеве по инициативе американцев было созвано заседание специальной контрольной комиссии. Но впервые Конгресс США обсудил вероятность выхода страны из договора в августе 2017 года, а окончательное решение американскими властями было принято 1 февраля 2019 года.





«На союзников США наплевать»





Сразу после того как Госдеп уведомил Россию о своем решении, президент России Владимир Путин заявил, что РФ приостанавливает свое участие в договоре, и эти действия станут зеркальным ответом США. Он поручил главе Минобороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову прекратить попытки инициировать переговоры по сохранению ДРСМД, пока американская сторона не начнет диалог сама.





«Действия США мотивируют (нас) к ответным шагам. Речь идет о том, что США нарушили данный договор, использовали ракеты средней и меньшей дальности. Кроме этого, они инициировали шаги по выходу из этого договора, и, несмотря на предложение сохранить этот договор, сделали по-своему. Поставили всех перед выбором, причем этот выбор стоит не только перед нашей страной, но и [перед] другими странами, потому что Договор РСМД гарантировал глобальную безопасность для всех стран мира», — так прокомментировал внесение законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин.





По его словам, одной статьей в законопроекте приостанавливается действие договора, а второй предоставляется право президенту вернуться к работе над договором, если США изменят свою позицию и вернутся к его выполнению.





«Мы считаем правильным всесторонне обсудить законопроект, направили его в регионы, профильные комитеты. До 10 июня все документы должны быть изучены, после чего начнется обсуждение законопроекта в профильных комитетах и на первом заседании 18 июня мы рассмотрим этот законопроект», — пояснил спикер Госдумы.





О безусловной поддержке решения президента заявили и в Совете Федерации. «Мы готовы были действовать прозрачно, были открыты для взаимного мониторинга, контроля за ходом выполнения этого соглашения. Но это было не нужно нашим партнерам, они приняли решение односторонне выйти, и нам не удалось их убедить, несмотря на неоднократные попытки это сделать. После этого было принято политическое решение, и я считаю, что оно абсолютно правильное», — заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, отметив, что противном случае Москва и Вашингтон оказались бы в неравных условиях.





По ее словам, это дает право России заниматься разработкой таких вооружений, которые будут соответствовать интересам национальной безопасности России, «с тем, чтобы не отстать, если наши партнеры будут двигаться как-то по-другому в этом направлении».