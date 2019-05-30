«Россию защитим, а вот Европа должна задуматься». К каким последствиям приведет приостановка ДРСМД?

Владимир Путин утром в четверг, 30 мая, внес в Госдуму законопроект о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это стало ответным действием на решение США, которые в феврале этого года уведомили РФ о начале процедуры выхода из соглашения якобы из-за его нарушения Москвой. В России с такой постановкой вопроса категорически не согласны, считая, что американцам просто было выгодно отказаться от выполнения своих обязательств. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня призвал США одуматься и вернуться к выполнению договора, а глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила о готовности России заниматься разработкой новых вооружений, которые будут соответствовать интересам национальной безопасности.
ДРСМД был заключен президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в декабре 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он позволил ликвидировать целый класс вооружений. В частности, стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.
В течение трех лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР. Договор предусматривал процедуры проверки инспекторами, которым нужно было следить за уничтожением ракет противоположной стороны. К июню 1991 года СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США — 846.
Впервые о вероятности выхода из договора в июне 2000 года Владимир Путин заявил в ответ на объявление США о выходе из Договора об ограничении систем ПРО. Затем на эту же тему в феврале 2007 года высказался начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский, сообщивший, что пересмотр всей договорно-правовой системы ядерного сдерживания может стать ответом на размещение элементов американской системы ПРО в Восточной Европе.
«Договор имеет бессрочный характер, но возможность выхода из него существует, если одна из сторон предоставит убедительные доказательства о необходимости выхода. Сегодня они есть: многие страны разрабатывают и совершенствуют ракеты средней дальности, а Россия, выполнив договор о РСМД, потеряла многие системы этого оружия», — подчеркнул Балуевский.
Командующий РВСН ВС России генерал-полковник Николай Соловцов в то же время заявил, что Россия готова восстановить производство баллистических ракет средней дальности. «Как класс БРСД были уничтожены, но документация вся осталась, технология осталась. В кратчайшее время, если понадобится, производство этих комплексов будет восстановлено. Но уже с новыми технологиями, на новой элементной базе, с новой системой управления, с новыми возможностями», — отметил он.
Заявление стало ответом на сообщения о том, что Польша и Чехия примут предложение США о размещении элементов ПРО на своей территории. С точки зрения Москвы, США нарушили Договор о РСМД, размещая в Европе пусковые установки противоракет. Они гипотетически могут быть применены для размещения крылатых ракет с использованием ракет-мишеней, сходных по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования, и с наращиванием производства и применения ударных беспилотных летательных аппаратов.
Как отмечают эксперты, сегодня модули установок вертикального пуска Mk 41, уже размещенных в системе ПРО на территории Польши и Румынии, позволяют запускать не только противоракеты Standard 2 и Standard 3, но и ракеты «Томагавк» («Томагавк» — крылатая ракета средней дальности (1000—2200 километров), способная нести и ядерную боеголовку).
В 2013 году США начали испытательные пуски с земли авиационной крылатой ракеты AGM-158В с дальностью действия в тысячу километров. А в декабре 2017 года президент Дональд Трамп подписал законопроект об обороне, который в числе прочих предусматривал выделение 25 миллионов долларов на разработку новой крылатой ракеты данного типа. С российской точки зрения, это также является нарушением Договора о РСМД.
В июне 2013 года Владимир Путин на встрече с представителями ВПК РФ назвал решение СССР отказаться от ракет средней дальности «по меньшей мере спорным», а на тот момент глава администрации президента Сергей Иванов заявил о возможности выхода Российской Федерации из договора. Однако тогда этого не случилось.
В июле 2014 года президент США Барак Обама в письме Путину впервые обвинил Россию в проведении испытаний крылатых ракет средней дальности, нарушающих договор. А в ноябре 2016 года в Женеве по инициативе американцев было созвано заседание специальной контрольной комиссии. Но впервые Конгресс США обсудил вероятность выхода страны из договора в августе 2017 года, а окончательное решение американскими властями было принято 1 февраля 2019 года.
Сразу после того как Госдеп уведомил Россию о своем решении, президент России Владимир Путин заявил, что РФ приостанавливает свое участие в договоре, и эти действия станут зеркальным ответом США. Он поручил главе Минобороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову прекратить попытки инициировать переговоры по сохранению ДРСМД, пока американская сторона не начнет диалог сама.
«Действия США мотивируют (нас) к ответным шагам. Речь идет о том, что США нарушили данный договор, использовали ракеты средней и меньшей дальности. Кроме этого, они инициировали шаги по выходу из этого договора, и, несмотря на предложение сохранить этот договор, сделали по-своему. Поставили всех перед выбором, причем этот выбор стоит не только перед нашей страной, но и [перед] другими странами, потому что Договор РСМД гарантировал глобальную безопасность для всех стран мира», — так прокомментировал внесение законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, одной статьей в законопроекте приостанавливается действие договора, а второй предоставляется право президенту вернуться к работе над договором, если США изменят свою позицию и вернутся к его выполнению.
«Мы считаем правильным всесторонне обсудить законопроект, направили его в регионы, профильные комитеты. До 10 июня все документы должны быть изучены, после чего начнется обсуждение законопроекта в профильных комитетах и на первом заседании 18 июня мы рассмотрим этот законопроект», — пояснил спикер Госдумы.
О безусловной поддержке решения президента заявили и в Совете Федерации. «Мы готовы были действовать прозрачно, были открыты для взаимного мониторинга, контроля за ходом выполнения этого соглашения. Но это было не нужно нашим партнерам, они приняли решение односторонне выйти, и нам не удалось их убедить, несмотря на неоднократные попытки это сделать. После этого было принято политическое решение, и я считаю, что оно абсолютно правильное», — заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, отметив, что противном случае Москва и Вашингтон оказались бы в неравных условиях.
По ее словам, это дает право России заниматься разработкой таких вооружений, которые будут соответствовать интересам национальной безопасности России, «с тем, чтобы не отстать, если наши партнеры будут двигаться как-то по-другому в этом направлении».
Начнется ли новая гонка вооружений и дальнейшее противостояние России и США в Европе, пока сказать сложно. Эксперты убеждены, что себя защитить Москва сможет, но вот ее соседям лучше о своей безопасности задуматься.
«Американцы сделали первый шаг по выходу из ДРСМД, и этот шаг был явно пробным, чтобы проверить Россию «на вшивость». И вот ответ последовал. Но на самом деле этот договор больше касается не США и РФ, американцы это прекрасно представляют. Он важен только для одной территории: Европы. Когда он только был подписан, запрет на производство ракет средней и меньшей дальности нужен был только Европе, потому что она была полем боя между США и СССР», — пояснил Daily Storm военный эксперт Иван Коновалов.
По его мнению, сегодня стоит задать вопрос американцам, чего именно они хотят от прекращения договора: возвращения ракет в Европу?
«Если так, то отлично, но тогда Россия нацелит на те страны, куда эти ракеты вернут, свои стратегические силы. В итоге, получается, они принимают решение о выходе исключительно в своих интересах, а о Европе — своих союзниках — они не думают. Американцам, получается, на них плевать! Трамп милитарист, а его окружение — законченные ястребы. Вот чего они хотят?» — рассуждает Коновалов, впрочем, называющий ДРСМД реликтом холодной войны.
Эксперт отмечает, что как только договор будет уничтожен, а США разместят в Европе свои вооружения с ядерной начинкой, последует мгновенный ответ России по созданию ударных группировок на нужных направлениях.
«После февральского заявления США развитие ситуации шло как по накатанной. Что это все чревато гонкой вооружений уже было сказано, и мне к этому добавить нечего, но я хотел бы подчеркнуть, что Россия отвечает на действия США», — заявил Daily Storm зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, Россия не должна повторять ошибок СССР и любой ценой наращивать вооруженные силы по всем направлениям. Нужно лишь обеспечить надежную защиту государства.
«Если, как США, ставить своей целью командование всем миром, то тогда военный бюджет должен стать в десятки раз больше, потому что это предполагает наличие нескольких сотен военных баз, размещение вооружений по всему миру и готовность быть втянутым в локальные и региональные конфликты ежедневно. Никаких таких задач Россия перед собой не ставит и не ставила», — подчеркивает сенатор, также считающий, что от этого больше всего пострадают страны Европы.
По его мнению, им нужно задуматься о происходящем. Также косвенно это может отразиться на странах Восточной Азии.