В «Единой России» исключили из партии напавшего на журналиста Сергея Зайцева

Президиум генсовета «Единой России» решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после инцидента с избиением журналиста. Партия также призвала проверить, соответствует ли Зайцев занимаемой должности в качестве главы района. Об исключении из партии регионального руководителя заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.





«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несет повышенную ответственность за свои слова и поступки. Вчера случился очередной приступ «белой чиновничьей горячки» в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение», — приводит слова Андрея Турчака официальный сайт «Единой России» .





По его словам, представители власти обязаны уметь общаться с представителями прессы: «Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти».





Видео с нападением на корреспондента телеканала «Россия 24» появилось в Сети 26 мая. На кадрах видно, как Зайцев набросился на журналиста после его вопроса о том, почему жители района, пострадавшие от пожаров, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях.





Заместители мэра, вместо того чтобы остановить своего шефа, пытались закрыть камеру. В тот же день в «Единой России» заявили, что партийная комиссия по этике разберет инцидент с нападение на представителя СМИ. Сам Зайцев заявлял, что эта потасовка — «спланированная провокация» и журналист спровоцировал его, обозвав «вором и коррупционером». 27 мая Следственный комитет России (СКР) начал проверку инцидента.