Французский историк сравнила политическую модель современной России с Монгольской империей

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс в интервью изданию Le Point рассказала, что разногласия между Россией и Европой в области прав человека вызваны разными представлениями об устройстве общества. Это связано с непохожими путями исторического развития двух цивилизаций. Одной из основных причин различия двух систем д'Анкосс видит в том, что Древняя Русь нескольких столетий находилась под игом татаро-монгол.





«У русского народа другая история, непохожая на нашу, и он унаследовал частично от монголов пирамидальную организацию власти, хорошо описанную Виттфогелем (Karl August Wittfogel) в книге «Восточный деспотизм». Европа, конечно, создала индивид, но также и безумный индивидуализм», — считает историк.





По мнению д'Анкосс, у России и Европы было две попытки объединения. Первую предпринял Петр I в XVIII веке, вторую — Горбачев, Ельцин и «даже Путин в начале своего президентства». Неудача постигла стороны из-за страха, презрения и недальновидности по отношению к только что прошедшей декоммунизации России.





Элен Каррер д'Анкосс уверена, что несмотря на периоды оторванности России от Европы во времена монголо-татарского ига и в советский период, в целом Россию можно считать европейской страной. В XVIII веке у нее были тесные связи с Францией, а в XIX — с Германией, напоминает историк. XXI век вновь мог стать для России европейским, но недоверие и непонимание не позволили «возвести мосты» между двумя цивилизациями.





«С 1994-го по 1999 год я была депутатом Европейского парламента, и мы чувствовали атмосферу любопытства и открытости по отношению к России. Все казалось возможным, не было атмосферы враждебности или страха… У нас не было мании постоянно поучать русских в области прав человека».





Элен Каррер д'Анкосс — постоянный секретарь Французской академии (аналог РАН), историк, политолог и специалист по истории России. Ученая родилась в семье грузинских эмигрантов, покинувших родину после вторжения туда Красной армии в 1921 году. В 1978 году она написала книгу «Расколотая империя», в которой рассуждала о возможном распаде СССР.