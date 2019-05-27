Сотрудники скорой помощи в Пензе начали итальянскую забастовку

Перед началом забастовки один из сотрудников пензенской скорой рассказал Daily Storm, что он и его коллеги неоднократно писали обращения своему руководству и в Минздрав, сообщая, что «тяжело работать в неукомплектованных бригадах, постоянно перерабатывая и получая смешные деньги», но эти обращения были проигнорированы. Собеседник отметил, что работать на скорой остаются только фанаты своего дела, потому что можно найти работу полегче и более высокооплачиваемую, «но должен же кто-то людей спасать». Кроме того, он сказал важные слова: «Если произойдет что-то страшное, неотложное, то, конечно, мы поедем и будем делать свою работу как надо. Мы ведь не только ради денег бастуем, ради справедливости тоже».





В пресс-службах губернатора Пензенской области и регионального Минздрава отказались прокомментировать ситуацию Daily Storm. В свою очередь, главврач ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» Владимир Атякшев сказал, что у работников скорой хорошие условия труда: есть машины, оборудованы комнаты отдыха, есть время для обеда, и если они решатся на забастовку, то учреждение подаст на них в суд.