Сотрудники скорой помощи в Пензе начали итальянскую забастовку

Сотрудники пензенской областной станции скорой помощи начали итальянскую забастовку. По словам представителя бастующих Павла Кузнецова, в акции принимают участие около 140 человек. Накануне сопредседатель межрегионального профсоюза медработников «Действие» рассказал Daily Storm о решении начать протест из-за невыносимых условий труда и унизительно низкого уровня заработной платы.
На первом этапе забастовки, который начался 27 мая, «часть фельдшеров выездных бригад будут отказываться от работы в составе неполной бригады, а медбратья и медсестры- анестезисты — от обслуживания вызовов в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога», рассказал Кузнецов агентству «Интерфакс».
Следующим шагом бастующих, который запланирован на 10 июня, станет отказ водителей при выходе на линию принимать автомобили с техническими неисправностями, отметил Кузнецов.
Перед началом забастовки один из сотрудников пензенской скорой рассказал Daily Storm, что он и его коллеги неоднократно писали обращения своему руководству и в Минздрав, сообщая, что «тяжело работать в неукомплектованных бригадах, постоянно перерабатывая и получая смешные деньги», но эти обращения были проигнорированы. Собеседник отметил, что работать на скорой остаются только фанаты своего дела, потому что можно найти работу полегче и более высокооплачиваемую, «но должен же кто-то людей спасать». Кроме того, он сказал важные слова: «Если произойдет что-то страшное, неотложное, то, конечно, мы поедем и будем делать свою работу как надо. Мы ведь не только ради денег бастуем, ради справедливости тоже».
В пресс-службах губернатора Пензенской области и регионального Минздрава отказались прокомментировать ситуацию Daily Storm. В свою очередь, главврач ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» Владимир Атякшев сказал, что у работников скорой хорошие условия труда: есть машины, оборудованы комнаты отдыха, есть время для обеда, и если они решатся на забастовку, то учреждение подаст на них в суд.