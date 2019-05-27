Очистить Россию от пустой тары за год: экологи призвали расширить ответственность производителей

Пример Финляндии — это расширенная ответственность производителя, в России она находится в зачаточном состоянии, добавила эколог. «Наше государство нерешительное, оно решило, что если компания выпускает 100% тары, то из нее забрать она может [на переработку] только, условно, 10%. Пока что компании не заинтересованы в том, чтобы собирать тару. К тому же ставки экологического сбора, который они должны заплатить в бюджет, если не соберут тару — очень низкие и не покрывают расходов», — рассказала она.





Эксперт отметила, что организовать переработку тары в России сложно юридически. К примеру, сейчас если получить деньги за сданную бутылку, необходимо заплатить налог на доходы физических лиц. «Кроме того, есть институт региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые либо захотят возглавить [организацию по решению проблемы утилизации тары], либо будут препятствовать [решению проблемы], потому что региональные операторы заинтересованы в объемах отходов, потому что получают они [деньги] за объемы. Если вы отдельно пустите оборот пластиковых бутылок, то региональные операторы свои объемы просто недополучат», — рассказала она.





Кроме того, руководитель движения «За раздельный сбор» отметила, что сейчас магазины не готовы к тому, чтобы принимать тару — у них нет никаких юридических разрешений, чтобы накапливать отходы.





«Раз уж мы пошли по пути внедрения расширенной ответственности производителя, то лучше отдать это [решение проблемы утилизации отходов] им [производителям]. Я хочу добавить, что осенью прошлого года крупные компании по производству напитков (Coca-Cola, Danone, Пивоваренная компания «Балтика» и другие) уже объединились в ассоциацию «Роспро», чтобы совместно решать вопросы по выполнению расширенной ответственности», — заявила Татьяна Нагорская. Производители тары будут решать проблему утилизации эффективнее, поскольку «заинтересованы кровно в этом», добавила она.





«Если сделать все с умом, то можно прорывного результата [по утилизации тары] добиться уже через год после запуска — если все делать открыто, прозрачно, именно через производителей», — считает Нагорская. Если же утилизацией займется какой-либо всероссийский оператор, назначенный государством, то могут быть проблемы, связанные с централизацией и коррупцией, что может привести к тому, что проблему будут решать бесконечно, опасается эколог.





Инициатором идеи обязать торговые сети принимать у населения полимерную и стеклянную тару изначально была «Справедливая Россия», сообщили «Известия». Замглавы фракции справедливороссов в Госдуме Олег Нилов заявил изданию, что необходимо, чтобы ретейлеры платили за пустую бутылку по пять-семь рублей. Чтобы мотивировать россиян к сбору пригодных к переработке отходов, необходимо применять «материальные механизмы поощрения», пояснил он. Отмечается, что проект «Справедливой России» уже утвердил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, документ также представили парламентариям для ознакомления.