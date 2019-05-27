Очистить Россию от пустой тары за год: экологи призвали расширить ответственность производителей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения. Конкретные предложения от правительства должны поступить в Госдуму до 15 июня. Если «сделать все с умом, то прорывного результата» по очищению России от пустых бутылок можно добиться уже через год после внедрения системы утилизации отходов, заявила Daily Storm руководитель экологического движения «За раздельный сбор» Татьяна Нагорская. По мнению эксперта, государство должно обязать заниматься утилизацией стекла и пластика самих производителей упаковки — тогда проблема будет решена эффективно и на нее не потребуются деньги из бюджета.
Татьяна Нагорская считает, что население России уже готово к тому, чтобы сдавать стеклотару — кто-то из россиян уже знаком с системой сбора бутылок, которая была в Советском Союзе, а часть граждан знают об успешном опыте переработки мусора в европейских странах. Однако система, которая ранее действовала в СССР, сейчас не может быть использована в России, потому что теперь производством тары занимается не государство, а несколько производителей. «Логистика абсолютно другая, — отметила эксперт. — То есть того, что было [в СССР] — уже нет. Сейчас этот принцип [утилизации тары] применять невозможно».
Россия может пойти по финскому пути решения проблемы, где утилизация упаковки для продуктов работает без участия государства, считает Нагорская: «В Финляндии всю тару для напитков — алюминиевые банки, стекло и пластик — принимают прямо в местах продажи через специальные аппараты по приему тары. Вам выдается обратно тот залог, который вы внесли за покупку товара в таре. Вся система работает без участия государства — государство обязало производителей собирать свою тару». По ее словам, таким образом производители собирают не менее 95% тары от напитков.
Пример Финляндии — это расширенная ответственность производителя, в России она находится в зачаточном состоянии, добавила эколог. «Наше государство нерешительное, оно решило, что если компания выпускает 100% тары, то из нее забрать она может [на переработку] только, условно, 10%. Пока что компании не заинтересованы в том, чтобы собирать тару. К тому же ставки экологического сбора, который они должны заплатить в бюджет, если не соберут тару — очень низкие и не покрывают расходов», — рассказала она.
Эксперт отметила, что организовать переработку тары в России сложно юридически. К примеру, сейчас если получить деньги за сданную бутылку, необходимо заплатить налог на доходы физических лиц. «Кроме того, есть институт региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые либо захотят возглавить [организацию по решению проблемы утилизации тары], либо будут препятствовать [решению проблемы], потому что региональные операторы заинтересованы в объемах отходов, потому что получают они [деньги] за объемы. Если вы отдельно пустите оборот пластиковых бутылок, то региональные операторы свои объемы просто недополучат», — рассказала она.
Кроме того, руководитель движения «За раздельный сбор» отметила, что сейчас магазины не готовы к тому, чтобы принимать тару — у них нет никаких юридических разрешений, чтобы накапливать отходы.
«Раз уж мы пошли по пути внедрения расширенной ответственности производителя, то лучше отдать это [решение проблемы утилизации отходов] им [производителям]. Я хочу добавить, что осенью прошлого года крупные компании по производству напитков (Coca-Cola, Danone, Пивоваренная компания «Балтика» и другие) уже объединились в ассоциацию «Роспро», чтобы совместно решать вопросы по выполнению расширенной ответственности», — заявила Татьяна Нагорская. Производители тары будут решать проблему утилизации эффективнее, поскольку «заинтересованы кровно в этом», добавила она.
«Если сделать все с умом, то можно прорывного результата [по утилизации тары] добиться уже через год после запуска — если все делать открыто, прозрачно, именно через производителей», — считает Нагорская. Если же утилизацией займется какой-либо всероссийский оператор, назначенный государством, то могут быть проблемы, связанные с централизацией и коррупцией, что может привести к тому, что проблему будут решать бесконечно, опасается эколог.
Инициатором идеи обязать торговые сети принимать у населения полимерную и стеклянную тару изначально была «Справедливая Россия», сообщили «Известия». Замглавы фракции справедливороссов в Госдуме Олег Нилов заявил изданию, что необходимо, чтобы ретейлеры платили за пустую бутылку по пять-семь рублей. Чтобы мотивировать россиян к сбору пригодных к переработке отходов, необходимо применять «материальные механизмы поощрения», пояснил он. Отмечается, что проект «Справедливой России» уже утвердил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, документ также представили парламентариям для ознакомления.