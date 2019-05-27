Новорожденную в Москве назвали в честь убийцы Короля Ночи из «Игры престолов»

Официальный сайт мэра Москвы опубликовал статистику рождаемости за весну 2019 года. По данным чиновников, одним из самых популярных среди редких имен для девочек стала Арья, персонаж политического фэнтези «Игра престолов». Отмечается, что за время существования сериала в Москве родились 18 девочек, которых назвали в честь убийцы Короля Ночи, а всего в марте и апреле в столице появились на свет 22 553 младенца, что на 1300 новорожденных больше, чем за указанный период 2018 года.





«В апреле в центр госуслуг… района Покровское-Стрешнево обратилась семейная пара для регистрации новорожденной с редким именем Арья. Это звучное имя носит одна из героинь популярного сериала «Игра престолов». Сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении, не растерялся и поздравил пару фразой на валирийском языке (вымышленный язык сериала). Родители Арьи были приятно удивлены», — сообщается на сайте мэра Москвы.





Кроме того, в материале указано, что редкие имена по-прежнему пользуются популярностью у родителей. В 2016 году, например, на свет появились Купава и Агата-Мария, а мужскую компанию им составили Цезарь и Варфоломей. В 2017 году родились Семирамида, Камелия, Хлоя и Ляля, а несколько новорожденных мальчиков в том же году получили имена Дональд, Уолтер, Яго и Томислав.





В 2018 году среди экзотических женских имен, сообщается на сайте, оказались Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика, а одну девочку наградили двойным именем — Адель-Иллария. Для мальчиков имена были выбраны под стать: Филл, Устин, Пахом, Марсель, Мартин, Пересвет и Добрыня. Вместе с тем, отмечает агентство «Москва», наиболее популярными женскими именами в 2019 году остаются традиционные Александра, Мария и София (Софья), а среди мальчиков — Михаил, Александр и Максим.





«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Снимался под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса для кабельного телеканала HBO (Home Box Office). Съемки велись в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 года. Показ финального сезона сериала стартовал 14 апреля 2019 года. Сериал считается одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Бюджет первого сезона оценивается в 50-60 миллионов долларов. Съемка же одной серии восьмого сезона обошлась в 15 миллионов долларов.





20 мая китайский видеохостинг Tencent Video не стал показывать последнюю серию фэнтезийной саги «Игра престолов». В пресс-службе HBO рассказали The Wall Street Journal, что власти Китая не разрешили Tencent транслировать сериал из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Представители телеканала подчеркнули, что с их стороны проблем с трансляцией не было. В Tencent Holdings (компании — владельце Tencent Video) не стали комментировать такое решение. Запрет привел в ярость китайских фанатов «Игры престолов».





16 мая фанаты сериала выразили недовольство финальным восьмым сезоном и создали петицию, потребовав не только переснять все вышедшие в этом году эпизоды, но и сменить шоураннеров. По мнению поклонников шоу, Бениофф и Уайсс выпустили неудачный сезон, потому что сценарий больше не опирался на книги автора вселенной Джорджа Мартина. Петицию подписали более миллиона человек.





Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал журналистам, что следит за «Игрой престолов». По его словам, он смотрит сериал исключительно на английском языке, потому что в нем его привлекают «качественные и литературно написанные диалоги». 15 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не смотрит «Игру престолов»: у российского лидера нет времени на просмотр ТВ-шоу — только на новости.