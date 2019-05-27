Боли в спине: названа причина госпитализации губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко с 25 мая проходит в медучреждении обследование из-за болей в спине, сообщила пресс-служба главы региона. Ориентировочно в больнице он пробудет три дня. Источники РИА Новости ранее сообщили, что Левченко помещен в отделение урологии областной клинической больницы из-за проблем с почками.





«Причина обращения — болевой синдром в связи с травмой спины. Для дополнительных обследований глава региона оставлен в лечебном учреждении. По оценкам врачей, срок обследования — три дня, состояние здоровья Сергея Левченко опасений не вызывает», — говорится в сообщении.





Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации главы Иркутской области. В пресс-службе губернатора изначально опровергли эти сообщения, уточнив, что Левченко находится в командировке в Москве. Позднее начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич подтвердила его госпитализацию, сообщив, что он проходит обследование.





Левченко занимает кресло губернатора Иркутской области с 2 октября 2015 года. Ранее он был депутатом Госдумы (в 1999-2003 годах, и в 2007-2015-х). Со 1997 года Левченко является членом ЦК КПРФ .