Российские ретейлеры распродают продукцию Huawei

Российские ретейлеры начали проводить акции, стимулирующие продажи Huawei и Honor. Скидки на некоторые модели достигают почти 50%. Так, в интернет-магазине МТС при покупке смартфона Huawei Mate 20 Pro 6/128Gb Green, который стоит 60 тысяч рублей, можно выбрать подарок на сумму до 14 тысяч рублей и получить кешбэк до девяти тысяч рублей. В «М.Видео» с 14 мая дают скидку 12 тысяч рублей на второй товар при покупке флагманов китайского производителя, а в «Связном-Евросети» предлагают некоторые модели Honor со скидкой до 20 тысяч рублей. При этом продавцы пока не отмечают спада продаж продукции этих брендов.





По информации газеты «Коммерсантъ», компания Huawei предупредила российских партнеров о возможной задержке выхода на рынок новых смартфонов. Как утверждает издание, модель P Smart Z все же появится в продаже в ближайшие недели, однако со другими новыми продуктами китайского производителя ясности пока нет. Гаджет P Smart Z уже представлен на сайтах «М.Видео» и DNS, но его пока нет в наличии. В «Связном-Евросети» газете сообщили, что планируют старт продаж этой модели в начале июня.





Huawei направила российским розничным сетям письма, в которых уведомляет о санкциях США против компании, отмечает «Коммерсантъ». Китайский производитель сообщает, что консультируется с разработчиком операционной системы Android американской корпорацией Google по новым смартфонам — Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5. В связи с этим запуск P Smart Z может быть отложен, утверждает издание.





Huawei не может уточнить, будут ли ее устройства поддерживать новую версию Android Q, которая должна появиться в августе 2019 года. Информация об этом будет опубликована в следующих уведомлениях об обновлениях системы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо производителя: «Android имеет открытую платформу, в развитие и всемирное распространение которой Huawei внесла существенный вклад. Мы продолжим уделять приоритетное внимание разработке и использованию экосистемы Android».





15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационных сетей США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли страны приняло решение внести Huawei и связанные с ней компании в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В Вашингтоне подозревают китайскую корпорацию в связях со спецслужбами КНР. Позднее американские власти разрешили вести бизнес с китайской компанией до 19 августа.





Вслед за решением Белого дома корпорация Google решила приостановить бизнес-сотрудничество с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению (в первую очередь, операционной системе Android) американской компании. Также о приостановке поставок китайскому производителю критически важного программного обеспечения и комплектующих для смартфонов объявили крупнейшие IT-компании США, в том числе производитель микропроцессоров Intel, разработчик беспроводных устройств Qualcomm, производители микросхем Xilinx и Broadcom.