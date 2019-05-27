Глава Huawei вступился за Apple

Генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй высутпил против того, чтобы Пекин принимал меры против Apple в ответ на решение Вашингтона внести возглавляемую им компанию в черный список. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg. Глава китайской корпорации назвал посты президента США Дональда Трампа в Twitter «противоречивыми и смехотворными» и также отметил, что если он будет игнорировать главу Белого дома, то тому не с кем будет вести переговоры.





«Прежде всего, такого не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест. Apple — это ведущая в мире компания, без нее не было бы мобильного интернета. Если бы не было Apple, которая смогла показать нам целый мир, то мы бы не увидели красоту окружающего мира», — пояснил Жэнь Чжэнфэй свою позицию в интервью Bloomberg относительно возможного введения санкций со стороны Китая против американской корпорации.





Он назвал Apple своим учителем. «Зачем мне сопротивляться своему учителю. Я никогда так не поступлю», — пообещал глава Huawei.





Жэнь Чжэнфэй признал, что действия Вашингтона сокращают отрыв Huawei от конкурентов в области технологий стандарта связи 5G и замедляют развитие китайского технологического гиганта. «Мы замедляемся, если в крыльях нашего самолета много дыр. Если мы летим медленно, а другие быстро, то они быстро нас нагонят. Однако мы будем продолжать устранять эти дыры и, когда их не останется, снова полетим быстро», — образно пояснил он.





Отвечая на вопрос о том, как долго Huawei способна продержаться в условиях полного или частичного прекращения поставок комплектующих и программного обеспечения от других компаний, Жэнь Чжэнфэй сказал: «США управляют своими компаниями. Но США не являются мировым жандармом и не могут управлять всем миром. Остальная часть мира самостоятельно решит, будет ли сотрудничать с нами, руководствуясь собственными бизнес-интересами».





«Мы закупаем половину чипов в США, другую половину производим сами. Если Соединенные Штаты наложат на нас дополнительные ограничения, то мы сократим закупку чипов у США и будем использовать больше своих», — добавил он.