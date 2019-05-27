Минобороны предлагает изменить правила прохождения медкомиссии призывниками

Минобороны России предлагает изменить процедуру прохождения медицинской комиссии в военкоматах. В частности, предложенные оборонным ведомством поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в лечебные учреждения. Эксперты считают, что реализация этой инициативы усложнит жизнь тем, кто продает и покупает медицинские справки.





Предлагаемые Минобороны поправки существенно расширят полномочия призывных медкомиссий, сообщает газета «Известия». По данным издания, у военных медиков появится возможность контролировать вынесенные гражданскими врачами медицинские заключения и в случае необходимости направлять призывников на контрольно-медицинское освидетельствование. Кроме того, законопроект предусматривает направление негодных к военной службе по медицинским показаниям в лечебные учреждения для лечения. В результате призывник либо будет вылечен и призван, либо освобожден от прохождения службы.





«Раньше медкомиссии при военкоматах были настоящим камнем преткновения. Они были очагом коррупции. Одни давали взятки, чтобы идти в армию, другие — чтобы не идти», — рассказал изданию военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, новые правила прохождения призывниками медицинских комиссий повысят точность принятия решений и в конечном итоге положительно скажутся на системе комплектации.





Министр обороны России Сергей Шойгу ранее говорил, что Вооруженные силы РФ «вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву», который сохранится, ориентировочно, до 2025 года. Сейчас, по его словам, два раза в год призываются около 130 тысяч человек. Число контрактников к концу года достигнет 475,6 тысячи.





12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию постепенно уходит в прошлое из-за усложнения военной техники и стоящих перед военнослужащими новых задач. Вместе с тем Путин подчеркнул, что такой переход требует средств и времени.