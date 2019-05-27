Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито

«Я думаю, что США и Японии удалось построить замечательные отношения, после того как мы перенесли различные исторические события, включая войну», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в ходе встречи с Нарухито.





Японский император в свою очередь выразил американскому лидеру большую благодарность за то, что он стал первым гостем после его восхождения на престол. Президент США и его супруга также обменялись приветствиями с наследным японским принцем Акисино и принцессой Кико. После окончания аудиенции у императора Трамп отправился на переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.





59-летний японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны 1 мая. В своем первом обращении к японцам он поклялся соблюдать конституцию, стремиться обеспечить процветание своих граждан и выполнять свои обязанности в качестве символа единства государства и народа. В церемонии приняли участие 270 человек, в том числе новая императрица Японии Масако, а также представители японского парламента во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.





В Японии император не обладает политической властью, но является важным символом единения народа и власти. Нарухито стал 126-м императором Японии. Он — первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне.