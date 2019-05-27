«Гривна за 200»: Украинский депутат оценил последствия дефолта на Украине

Рабинович считает МВФ «шарлатаном», поскольку фонд почти полностью уничтожил экономику страны. «МВФ не может являться партнером Украины, потому что он финансовый доктор. Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит доктор — шарлатан», — подчеркнул депутат.





По словам парламентария, Украина сократила поставки на экспорт металлургической промышленности на 7,5% и на 18% — химической. Рабинович подчеркнул, что эти цифры катастрофичны для украинской экономики, поскольку страна лишается отраслей, которые могли бы стать «локомотивом, чтобы вытолкнуть ее вперед».





Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский рекомендует президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от сотрудничества с МВФ и объявить дефолт по внешним долгам. Предприниматель полагает, что глава государства должен относиться к кредиторам так же, как это в свое время делала Греция.





В декабре 2018 года МВФ утвердил новую кредитную программу stand-by для Украины, согласно которой Киев в течение 14 месяцев получит 3,9 миллиарда долларов. По решению фонда первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов был выплачен почти сразу после одобрения программы, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. По данным украинских СМИ, на 2019 год приходится пик выплат по внешним кредитам. В текущем году страна должны направить на погашение долгов перед кредиторами 15,8 миллиарда долларов — почти четверть бюджета страны.