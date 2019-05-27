«Гривна за 200»: Украинский депутат оценил последствия дефолта на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал призыв украинского бизнесмена Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам страны и не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ). Политик считает, что в этом случае курс гривны к доллару обвалится почти в 10 раз, а украинцы обнищают и вряд ли смогут выжить в условиях практически полностью «убитой» экономики.
«Я думаю, что гривна будет за 200 [гривен за доллар], я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».
Рабинович считает МВФ «шарлатаном», поскольку фонд почти полностью уничтожил экономику страны. «МВФ не может являться партнером Украины, потому что он финансовый доктор. Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит доктор — шарлатан», — подчеркнул депутат.
По словам парламентария, Украина сократила поставки на экспорт металлургической промышленности на 7,5% и на 18% — химической. Рабинович подчеркнул, что эти цифры катастрофичны для украинской экономики, поскольку страна лишается отраслей, которые могли бы стать «локомотивом, чтобы вытолкнуть ее вперед».
Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский рекомендует президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от сотрудничества с МВФ и объявить дефолт по внешним долгам. Предприниматель полагает, что глава государства должен относиться к кредиторам так же, как это в свое время делала Греция.
В декабре 2018 года МВФ утвердил новую кредитную программу stand-by для Украины, согласно которой Киев в течение 14 месяцев получит 3,9 миллиарда долларов. По решению фонда первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов был выплачен почти сразу после одобрения программы, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. По данным украинских СМИ, на 2019 год приходится пик выплат по внешним кредитам. В текущем году страна должны направить на погашение долгов перед кредиторами 15,8 миллиарда долларов — почти четверть бюджета страны.