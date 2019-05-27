СКР начал проверку инцидента с нападением хакасского чиновника на журналиста

«Это спланированная провокация… Никто не запрещал им связаться накануне, согласовать интервью, приезд. Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут», — приводит слова Зайцева РИА Новости.





Свои действия Зайцев не считает нападением. В частности он заявил, что попытался вытолкать якобы ворвавшихся в кабинет журналистов, однако они оказывали «очень активное сопротивление». «Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня», — заявил чиновник.





Вечером 26 мая заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами за «безобразную сцену» с его однопартийцем и сообщил, что в ближайшее время партийная комиссия по этике примет решение на его счет. Он также отметил, что находящийся при исполнении служебных обязанностей должен отвечать на вопросы, даже если они сложные и неприятные.