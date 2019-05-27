СКР начал проверку инцидента с нападением хакасского чиновника на журналиста

Следственный комитет России (СКР) начал проверку инцидента с нападением главы Ширинского района республики Хакасия, члена партии «Единая Россия» Сергея Зайцева на корреспондента телеканала «Россия 24». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление СКР. Накануне заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко принес извинения журналистам за поведение его однопартийца и пообещал, что в ближайшее время партийная комиссия по этике примет решение по чиновнику. Комментируя инцидент, Зайцев заявил, что это была «спланированная провокация» и журналист спровоцировал его, обозвав «вором и коррупционером».
«Мы начали проверку данного инцидента. Выясняем все обстоятельства», — цитирует агентство заявление регионального следственного управления СКР.
Видео инцидента с нападением на корреспондента телеканала «Россия 24» опубликовано в Сети 26 мая. На кадрах видно, как чиновник вышел из себя и набросился на журналиста после его вопроса о том, почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях.
«Это спланированная провокация… Никто не запрещал им связаться накануне, согласовать интервью, приезд. Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут», — приводит слова Зайцева РИА Новости.
Свои действия Зайцев не считает нападением. В частности он заявил, что попытался вытолкать якобы ворвавшихся в кабинет журналистов, однако они оказывали «очень активное сопротивление». «Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня», — заявил чиновник.
Вечером 26 мая заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами за «безобразную сцену» с его однопартийцем и сообщил, что в ближайшее время партийная комиссия по этике примет решение на его счет. Он также отметил, что находящийся при исполнении служебных обязанностей должен отвечать на вопросы, даже если они сложные и неприятные.